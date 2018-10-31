США открыто готовят боевиков из беженцев в лагере «Эр-Рукбан» - Минобороны РФ

В результате авиаударов возглавляемой США коалиции на востоке Сирии в течение последнего месяца погибли более 120 мирных жителей, сообщило военное ведомство на брифинге.

Более 120 мирных жителей погибли в течение последнего месяца в результате авиаударов, нанесенных возглавляемой США коалицией на востоке Сирии. Об этом сообщило Минобороны РФ на регулярном брифинге для журналистов.

В подконтрольных США районах республики начиная с 1 сентября было совершено 57 терактов, от которых погибли более 300 курдских ополченцев, говорится в сообщении. Благодаря неспособности США защитить ранее освобожденные районы за Евфратом террористы снова занимают их, сообщает МО.

При этом в разных провинциях САР продолжают готовиться провокации с отравляющими веществами, в том числе в Алеппо. Боевики «Исламской партии Туркестана» перевезли в Идлиб около 20 емкостей с хлором для провокаций, добавили представители ведомства.

В то же время в населенные пункты провинции Алеппо прибыли члены «Белых касок», оснащенные видеооборудованием. В Минобороны полагают, что это делается в рамках подготовки к очередной провокации.

Кроме того, США интенсивно и открыто готовят вооруженные подразделения из беженцев, собравшихся в лагере «Эр-Рукбан», добавили в ведомстве.