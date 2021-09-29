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США открыли ядерный "ящик Пандоры" - эксперт
29 сентября 2021, 21:15 • 241 • Политика
США, Великобритания и Австралия своим новым военным союзом открыли ядерный "ящик Пандоры", считает эксперт. По его словам, контролировать нераспространение ядерного оружия стало намного сложнее.
Такое мнение высказал военный эксперт Александр Перенджиев, комментируя создание нового альянса AUKUS. Он обратил внимание, что США в рамках этого объединения пообещали предоставить Австралии атомные подлодки и ядерное топливо для них, способствуя ядерному распространению, пишет портал "Народные новости".
Теперь убедить Иран или Северную Корею отказаться от собственной ядерной программы будет сложнее.
- рассуждает Перенджиев.
Если союзники США будут в предельно короткие сроки становиться ядерными державами, то Договор о нераспространении ядерного оружия просто потеряет силу. Эксперт назвал эту ситуацию "ящиком Пандоры", и похоже, что США этот ящик уже открыли.
Напомним, что о создании нового альянса, в который входят США, Великобритания и Австралия, Вашингтон не предупредил Евросоюз. Брюссель узнал об AUKUS из газет. Более того, формирование военного союза сорвало многомиллиардный контракт Франции с Австралией. В связи с этим Париж поднял вопрос о пересмотре стратегии НАТО с учётом ненадёжности американских партнёров.
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