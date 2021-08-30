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США открыли "охоту" на русских в третьих странах. Жертв десятки - дипломат
30 августа 2021, 06:05 • 197 • Политика
Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев рассказал о том что с 2008 года США ведут "охоту" за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в Америку. И жертв такой "охоты" уже 50 человек.
"Вопиющим примером" назвал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев американскую практику "охотиться" за гражданами России за рубежом, их арестами в третьих странах по запросам правоохранительных органов Соединенных Штатов, а также попытками вывезти русских для того, чтобы привлечь их к ответственности на территории США.
По подсчётам дипломата, число жертв подобной "охоты" американцев с 2008 года измеряется уже десятками. "Известно уже более 50 подобных случаев", - отметил Лукьянцев, с сожалением заметив, что число подобных случает только увеличивается.
Омбудсмен отметил, что стоит нашим гражданам оказаться в Штатах и предстать перед их системой правосудия, как на них сразу оказывается сильнейшее воздействие и давление с американской стороны.
Среди наиболее громких и вопиющих подобных случаев можно выделить дела Марии Бутиной, Виктора Бута, а также лётчика Константина Ярошенко.
- цитируют РИА Новости слова Лукьянцева.
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