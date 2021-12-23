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США открыли охоту на граждан России: Песков призвал русских к особой осторожности за границей

23 декабря 2021, 00:45  •  58 • Политика
В Кремле призвали граждан России к осторожности в связи с преследованиями со стороны США после экстрадиции из Швейцарии в США русского бизнесмена Клюшина.
Гражданам России следует быть особенно осторожными из-за непредсказуемых действий США по преследованию русских в третьих странах. С таким предупреждением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Заявление прозвучало в связи с недавней экстрадицией русского бизнесмена Владислава Клюшина. Он выдан Швейцарией представителям США. Песков назвал эти действия незаконной и порочной практикой. Он выразил глубокую озабоченность в связи с произошедшим.
В данном случае здесь можно только призывать наших граждан к особой осторожности на фоне подобных непредсказуемых действий американской стороны,
- сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что Россия будет бороться за права своих граждан и защищать их интересы в той мере, в которой это возможно.

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