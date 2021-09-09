США отказываются раскрыть тайну 11 сентября • 125 • Аналитика © AP Photo / Amy Sancetta Приближается 11 сентября — двадцатая годовщина рокового теракта. Готовятся памятные мероприятия. Вспыхивают первые скандалы. В потоке новостей с соответствующим тегом промелькнуло сообщение о том, что с 7 по 17 сентября в тюрьме Гуантанамо должны пройти "досудебные слушания" по делу Халида Шейха Мохаммеда и его подельников. На самом деле это поразительная новость. Человек, которого власти США считают организатором самого знаменитого в мире теракта, до сих пор так и не осужден. При этом в американских тюрьмах он сидит с 2003 года. Первый раз его пытались судить еще в 2012-м. Под разными предлогами этот суд многократно переносили и откладывали. Наконец процесс назначили на январь 2021-го. Но тут чрезвычайно вовремя случилась пандемия коронавируса. Суд отложили еще раз. Сейчас ожидаются "досудебные слушания", но никто не дает гарантию, что и после них начнется нормальный судебный процесс. Биография Халида Шейха Мохаммеда сложна и противоречива, как в спешке написанный приключенческий роман. С одной стороны, американские спецслужбы подозревают его в причастности к самым масштабным терактам современности. Его племянник Рамзи Юзеф, по версии силовиков США, попытался взорвать Всемирный торговый центр в 1993 году, а также планировал некий масштабный теракт с подрывом сразу одиннадцати американских самолетов. Американцы полагали, что истинным заказчиком его терактов был Халид Шейх Мохаммед. По их версии, он организовывал и многие другие нападения. С другой стороны, Халид Шейх Мохаммед годами мирно трудился в катарском Министерстве энергетики — и никто его не экстрадировал и не допрашивал. И в 1990-е, и в начале нулевых он путешествовал по всему свету и наслаждался свободой. Арестовали его американские силовики с помощью пакистанцев только в 2003 году. Террориста держали в секретных тюрьмах ЦРУ сначала в Польше, потом в Румынии и нещадно пытали — не давали спать и топили в воде. Через четыре года Халид Шейх Мохаммед наконец признался, что это он организовал теракт 11 сентября. Казалось бы, вот оно, признание — "царица доказательств". Мировые СМИ сообщили, что главный злодей во всем покаялся. Но почему-то в 2007 году суд над террористом проводить не стали. К тому времени он уже сидел в Гуантанамо — и так там и остался. В первые месяцы после теракта 11 сентября американские силовики схватили общим счетом около восьмисот человек, которых они подозревали в связях с "Аль-Каидой"*, и посадили их в Гуантанамо. Они были объявлены "вражескими военными", и никакие нормы права в отношении них не действовали. Обращение с ними было абсолютно бесчеловечным. Никаких судов не проводилось, а заключение их было объявлено бессрочным. Президент Буш пообещал, что они будут сидеть, пока не закончится американская "война с террором". То есть вечно. Через десять лет информационный шум несколько стих, и заключенных, без суда и следствия отмотавших срок в одной из самых страшных тюрем мира, стали помаленьку выпускать. Вышедшие на свободу жертвы Гуантанамо подают в суд на Пентагон, описывают журналистам пытки, которым их подвергали, обращаются к правозащитникам. Не стоит и говорить, что американская Фемида все их попытки добиться справедливости зарубает на корню. В исках отказывают раз за разом. Международный терроризм стал настоящим бичом современных стран, и мало-помалу выработался всем понятный консенсус о том, как следует поступать с его лидерами. Злодеев либо ловят, судят и сажают, либо без лишних церемоний ликвидируют — чтобы другим неповадно было. И это, в принципе, неплохой урок и предостережение для тех, кто собирается прийти им на смену. США единственная страна в мире, где с террористами обращаются словно с ценными инструментами. Захватывают лидеров движения "Талибан"*, сажают их в тюрьму, а потом — раз, и отпускают на свободу. Годами не могут найти Усаму бен Ладена — бывшего американского гражданина и самого разыскиваемого террориста 2000-х. Затем при довольно мутных обстоятельствах вроде бы убивают. Однако через три месяца его убийцы — американские спецназовцы — погибают в какой-то еще более мутной катастрофе. Теперь вот эта история с Халидом Шейхом Мохаммедом. Если он действительно виновен, это надо доказать в суде и казнить террориста со товарищи. Если нет, надо его выпустить, выплатить компенсацию и покаяться. Но нет, Мохаммед почти двадцать лет висит в каком-то внеправовом чистилище. Не хочется вдаваться в конспирологию, но неизбежно возникает вопрос — почему же американские власти так затягивают процесс над организатором теракта 11 сентября? Родственники жертв в смятении. "Меня спрашивают: что, суд все еще идет? — еще в 2019 году рассказывала журналистам Кейтлин Вигано, вдова погибшего 11 сентября полицейского. — Да нет, говорю, он еще даже не начинался". Адвокаты Мохаммеда и четырех его подельников утверждают, что на суде их подзащитные собираются рассказать, каким жутким пыткам их подвергали, чтобы выбить показания. Защитники планируют предъявить суду томограммы и рентгенограммы, свидетельствующие о тяжелых повреждениях, нанесенных во время допросов. Совершенно непонятен статус "военной комиссии", которая будет судить и приговаривать террористов. Это какой-то гибрид уголовного и военно-полевого суда. "Дорогостоящая и провальная попытка одноразового правосудия", — называют его американские юристы. А журналисты намекают, что в ходе расследования теракта 11 сентября представители правительства США "фальсифицировали улики" и вели прослушку адвокатов. Невольно возникает подозрение, что на судебном процессе могут всплыть какие-то детали, неприятные для Вашингтона. Дело в том, что американцы до сих пор неясно представляют, что на самом деле случилось 11 сентября. В официальной версии множество дырок. Вопросы остаются и копятся, а внятных ответов за двадцать лет так и не появилось. Шоумен и политик Джесс Вентура, губернатор Миннесоты на момент теракта, задавался естественным вопросом, куда делись обломки самолета, который якобы врезался в Пентагон. Он даже утверждал, что "администрация Буша или заранее знала о теракте или сама приложила руку к его осуществлению". Всемирно известный режиссер Спайк Ли отмечал, что "стальные конструкции небоскребов не могли расплавиться от пожара, температура для этого была недостаточной". Он снял документальный фильм об активистах, создавших специальную исследовательскую группу "Архитекторы и инженеры за правду об 11 сентября". Специалисты Университета Аляски в Фэрбенксе рассчитали, что пожар тем более не мог привести к обрушению третьего небоскреба, о котором удивительно редко вспоминают мейнстримные СМИ. Почему обвалилось это 47-этажное здание, до сих пор непонятно. Впрочем, в XX веке небоскребы не падали, даже если в них врезались самолеты, но ладно уж, не будем о грустном. Если бы дискуссия по всем этим знаковым вопросам велась свободно, то никакой конспирологии и не возникло бы. Однако американские власти предпочитают просто затыкать рты несогласным. В такой атмосфере Америка отмечает двадцатую годовщину легендарного теракта. Многие родственники жертв уже требуют, чтобы представители федеральных властей в годовщину трагедии не приходили на Ground Zero — место, где стояли башни-близнецы. На днях сын одной из жертв, Ник Хэрос, заявил, что президенту Байдену не место на мемориальной церемонии, и назвал главнокомандующего армией США "главноубийцей". *Террористическая организация, запрещенная в России. 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