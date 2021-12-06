Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость...
Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
Россия нанесла упреждающий удар ломом, опередив Европу
К чему приведёт признание Крыма Белоруссией: Политолог назвал худший сценарий
Главная / Политика

США откажутся давать гарантии России по непродвижению НАТО к ее границам

06 декабря 2021, 21:20  •  85 • Политика
Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Коэн назвал ложью утверждения Горбачева об устных обещаниях лидеров ФРГ и Штатов
Запад не обещал России не расширять Североатлантический блок на Восток Европы. Об этом заявил американский политолог Ариэль Коэн в интервью телеканалу "Украина 24".
Заокеанского эксперта спросили, есть ли возможность, что натовцы дадут какое-то обещание Москве больше не приближаться к границам РФ.
"Формальных гарантий не будет, потому что формально гарантия может быть только как международное соглашение, международный договор, ратифицированный Сенатом. В Сенате его не ратифицируют" – сказал Коэн.
Вероятно, он имел в виду американский Сенат, тем самым, давая понять, какая страна главная в альянсе.
Также политолог назвал ложью информацию о том, что кто-то ранее давал Москве обещания не расширять инфраструктуру НАТО в Европе. По его словам, он лично разговаривал об этом с каждым человеком, кто был вовлечен "в это дело", и все отрицают подобный ход событий. Американец подчеркнул, что такие обещания оформляются международными соглашениями и скрепляются на бумаге.
"Они сами не представили черновик для переговоров по такому договору, не сделали этого. Этого не было. И кто сейчас этот договор будет ратифицировать? Никто", – резюмировал Коэн.
Ранее этот же политолог обвинил киевский режим в добровольной сдаче Крыма России, поскольку власти Незалежной не захотели укреплять собственный флот на Черном море, а жители полуострова не приняли "революцию гидности".
Напомним, об устных обещаниях Берлина и Вашингтона не продвигать альянс на восток Европы неоднократно говорил первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. При этом в самом НАТО отрицают такие разговоры. Между тем летом этого года Сюзанна Масси, работавшая советницей президента США Рональда Рейгана, заявила, что натовцы предали советского политика. Она отказалась не доверять словам Горбачева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



85
Источник
Похожие новости
06 декабря 2021, 07:55
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
06 декабря 2021, 13:45
Украину готовят к акту суицида. Какая роль отведена России?
06 декабря 2021, 06:10
Чего "страшится" Путин? Немецкий дипломат описал финский сценарий для Украины
06 декабря 2021, 10:15
Евросолидарность не выдержала проверки холодом
06 декабря 2021, 00:20
Украинский министр ждёт на передовой иностранцев: "Будет хороший знак русским"
06 декабря 2021, 00:20
"А где подводный флот Белоруссии?": Bild обсмеяли за план вторжения на Украину
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 декабря 2021, 01:15
Политолог предсказал полное исчезновение Украины с карты
04 декабря 2021, 22:05
Тайный план Шойгу - передать личной в руки: на пафос США русские ответили анекдотом
01 декабря 2021, 21:45
Столтенберг испугался ядерного ультиматума Лукашенко? НАТО дало заднюю
01 декабря 2021, 02:30
Путин повысил ставки в игре с Западом: Попов о фразе президента России об Украине и Донбассе
03 декабря 2021, 07:35
Американский эксперт родом из Ялты объяснил, почему Украина "отдала" Крым России
02 декабря 2021, 08:50
Рус, сдавайся! Глава британской разведки сделал России неприличное предложение
30 ноября 2021, 03:45
Политолог Кот резко ответил призвавшему "развалить Россию": "Вызывает вопросы о вменяемости"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.