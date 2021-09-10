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США отказались принимать новых афганских мигрантов из-за кори

10 сентября 2021, 23:30  •  54 • Политика
В Белом доме заявили, что у эвакуированных мигрантов была обнаружена корь.
Афганские мигранты, сейчас находящиеся на заграничных американских базах, рискуют там остаться на неопределенный срок. Как заявили в Белом доме, доставка иностранцев на территорию США была приостановлена. Все дело в том, в числе эвакуированных оказались зараженные корью.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки уточнила, что больных корью поместили на карантин, а новые рейсы, на которых должны были прибыть мигранты, были приостановлены,
Журналистка Юлия Витязева в своем телеграм-канале указала, что сейчас беженцы из Афганистана, которые рассчитывали попасть в США, находятся на базах в Германии и Катаре.
Причем лимиты по времени содержания мигрантов на базах вые вышли: Вашингтон находится в патовой ситуации.
"Держать людей ещё две недели на базах в Германии и Катаре тоже нельзя. А решения - нет. Вот такая засада", - отметила Витязева.

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