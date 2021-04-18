США отказались от Украины, но Киев "плачет и продолжает есть кактус"

Ситуация в Донбассе в последние недели значительно обострилась из-за действий Украины. Царьград расскажет в новой рубрике "Минута жизни", что происходит на самом деле.

Украина гонит военные эшелоны в Донбасс. В последние несколько недель ситуация в Донбассе значительно обострилась. Из Киева всё громче разносятся крики "Америка с нами". Царьград расскажет в новой рубрике "Минута жизни", что происходит на самом деле.

На фоне обострения в Донбассе США направили в Чёрное море два эсминца. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию договорился о покупке беспилотников. Тем временем военные части России перебрасываются к западным границам России и в Крым в рамках учений.

Однако далее события стали разворачиваться по-другому. Турция заявила, что в конфликте на Украине никого не поддерживает. Позиция Анкары сейчас такая: "Улыбаемся и машем". США также резко передумали пускать эсминцы в Чёрное море. Президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину с предложением о встрече.

Похоже, что никто не стремится поддерживать Киев. Однако Украина этого как будто не видит и продолжает гнать эшелоны к Крыму и в Донбасс, как в анекдоте: "Плачет, но продолжает есть кактус".

У этой истории открытый финал. Будет ли большая кровь - зависит от Киева. В любом случае Россия ответит зеркально.