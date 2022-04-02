США отказались от рискованного испытания: Пуск был отменён

США отказались от испытания межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы не рисковать в вопросах ядерной сферы. Пуск был отменён.

В частности, Вашингтон уже официально подтвердил, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III был отменён.

"Мы просто его отменили. Это регулярный пуск, так что мы просто будем ждать следующего", - сообщил источник в ВВС США в комментарии ТАСС.

Таким образом, в США официально подтвердили слова пресс-секретаря американского оборонного ведомства Джона Кирби, сказанные им 2 марта. Тогда американский чиновник, комментируя решение России повысить готовность ядерных сил, заявил о намерении Штатов отказаться от пуска ракеты, чтобы продемонстрировать, что у Вашингтона "нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы".