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США отказались от рискованного испытания: Пуск был отменён

02 апреля 2022, 08:35  •  308 • Политика
США отказались от испытания межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы не рисковать в вопросах ядерной сферы. Пуск был отменён.
В частности, Вашингтон уже официально подтвердил, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III был отменён.
"Мы просто его отменили. Это регулярный пуск, так что мы просто будем ждать следующего", - сообщил источник в ВВС США в комментарии ТАСС.
Таким образом, в США официально подтвердили слова пресс-секретаря американского оборонного ведомства Джона Кирби, сказанные им 2 марта. Тогда американский чиновник, комментируя решение России повысить готовность ядерных сил, заявил о намерении Штатов отказаться от пуска ракеты, чтобы продемонстрировать, что у Вашингтона "нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы".

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