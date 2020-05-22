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США отказались от Договора по открытому небу из-за слежки России за Трампом

22 мая 2020, 10:55  •  3 • Политика
Дональ Трамп. Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
МИД РФ ждет от американской стороны официальных разъяснений
Москва не просто нарушала Договор по открытому небу – она использовала его не по назначению, в том числе для незаконного наблюдения за Дональдом Трампом. Так советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен объяснил решение Вашингтона выйти из соглашения.
"Они (русские - прим.ред.) летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой. Они отслеживали, где может находиться президент: в (резиденции) в Кэмп-Дэвиде или (гольф-клубе) в Бедминстере. То есть они использовали договор не как должны были", - заявил О'Брайен в эфире телеканала Fox News.
Накануне Трамп объявил, что США отказываются от участия в Договоре по открытом небу, обвинив Россию в несоблюдении его условий. А госсекретарь Майк Помпео добавил, что Москва систематически нарушала соглашения, в частности – ограничивала наблюдательные полеты над Калининградом.
В ответ в Москве сообщили, что к Вашингтону тоже есть немало претензий по поводу соблюдения Договора. Например, американцы увеличили расстояние для полетов около Гавайских островов. На этот и другие моменты российская сторона указывала американским партнерам еще несколько лет назад, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24". Она отметила, что в Москве сформулируют свою позицию по выходу Вашингтона из Договора, когда получат официальное уведомление с разъяснениями причин.
Отметим, что решение Трампа стало сюрпризом и для многих политических деятелей в США. Так,сенаторы-демократы Эд Марки и Джимми Панетта назвали этот поступок главы Белого дома "безрассудным", поскольку теперь и США лишаются возможности "отслеживать российскую военную активность, потенциально угрожающую США". Они внесли в Конгресс законопроект, запрещающий президенту США разрывать международные договоренности без согласования с парламентом, передает телеканал "360".
Договор по открытому небу от 1992 г. предусматривает полеты аппаратов-разведчиков над территориями стран, подписавших соглашение. В настоящий момент участниками Договора считаются 34 страны.

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