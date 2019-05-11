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США отказали в визе нескольким делегатам от России, которые ехали на мероприятие ООН

11 мая 2019, 03:39  •  68 • Политика

ООН, 11 мая. /ТАСС/. США не выдали визы нескольким российским дипломатам, которые должны были принять участие в комитете ООН по подготовке обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 2020 года. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, выступая на заседании комитета в пятницу.

"В результате противоправных действий США сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие в нашем с вами форуме", - рассказал Ермаков.

Он заявил, что в случае продолжения подобных действий саму конференцию придется перенести из США в другую страну. "В случае если до конца нынешнего года членам российской делегации на конференции по ДНЯО-2020 американские визы не будут выданы, Секретариату ООН придется вести дело к организации проведения конференции по ДНЯО-2020 в Женеве, в Вене или в столице любого другого государства, способного ответственно подходить хотя бы к выполнению своих организационно-технических обязательств перед ООН", - отметил дипломат.

"Обращаемся к Секретариату ООН и напрямую к Генеральному секретарю ООН с просьбой уже сейчас взять этот вопрос под свой личный самый пристальный контроль с тем, чтобы предотвратить совершение со стороны США противоправных действий в отношении официальных представителей государств-членов ООН", - подчеркнул Ермаков.

Это не первый случай за последнее время, когда у российских дипломатов, едущих в США, возникают проблемы с американскими визами. 30 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из-за задержки в выдаче визе ее заместителю он не смог принять участие в одном из мероприятий Генассамблеи ООН по вопросам свободы СМИ. Кроме того, как сообщали в дипведомстве, около месяца назад Вашингтон отказался выдать визу главе российской делегации на заседании Комиссии ООН по разоружению, а затем не впустил в страну эксперта-консультанта генерального секретаря ООН от России доктора биологических наук Дмитрия Поклонского, который должен был выступать 25 апреля в Нью-Йорке на специальном брифинге в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

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