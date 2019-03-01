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США отказали Порошенко "в жесткой форме", а "Дональда Кука" в Эгейском море проводили русские фрегаты

01 марта 2019, 12:24  •  162 • Политика
США не готовы помогать Петру Порошенко в проведении "операции" в Керченском проливе, однако это не значит, что президент Украины не решится снова пойти на Азов. Как бы там ни было, "Дональд Кук" уходит от берегов соседнего государства, провожаемый русскими фрегатами.
Президент Украины Петр Порошенко остался без поддержки США в вопросе повторного захода кораблей Военно-морских силы Украины в Керченский пролив, сообщил источник в американских экспертных кругах украинским журналистам. Эсминец "Дональд Кук", ранее добравшийся до порта Одессы, завершил свое пребывание у берегов соседнего государства и направился восвояси. Тем временем, журналисты на Украине со ссылкой на неназванного американского эксперта пишут.
"Белый дом не уверен, что повторную акцию Украины поддержит Евросоюз. А это вызовет раскол в позиции Запада в отношении России. Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме. И на встрече с вице-президентом Пенсом в Мюнхене и по другим каналам".
С одной стороны, это могло бы быть гарантией спокойствия Порошенко. Однако и в США понимают, что год у президента Украины выборный, а значит, он вполне может выйти из-под контроля. Есть мнение, что Порошенко может отдать приказ "атаковать" пролив, полагая, что Вашингтон поддержит его по умолчанию. Озвучивая подобную версию, источник подчеркивает: "Госдепу это точно не понравится, что будет сказано, возможно, даже публично".
Напомним, президент США Дональд Трамп и ранее заявлял, что инцидент в Керченском проливе ему не понравился. Чуть более предметно размышлял спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер. Он говорил, что Россия незаконно задержала украинские корабли на своей территории... По большому счету, Запад даже предпринял попытку наказать Россию. Однако, кажется, все понимали, что действия наших пограничников абсолютно оправданы, а провокацию Киева скрыть не удалось.
Теперь мы узнаем, что эсминец "Дональд Кук" у южного входа в пролив Дарданеллы в Эгейском море "проводили" русские фрегаты. Напомним, эминец находился в Черном море с 19 февраля. А там наблюдение за "Дональдом Куком" вел российский малый ракетный корабль "Орехово-Зуево".
"Сегодня примерно в 08:00 мск из Дарданелл в Эгейское море вышел "Дональд Кук", за ним через 10 минут проследовал фрегат "Адмирал Эссен", примерно в это же время американский корабль разошелся на встречных курсах с фрегатом "Адмирал Макаров", следовавшим из Средиземного моря к Черноморским проливам", - сообщил источник.
Носитель крылатых ракет "Калибр-НК" фрегат "Адмирал Эссен" вышел из Севастополя 28 февраля, добавляет "Интерфакс", приводя слова источника о сопровождении корабля. Как сообщили в пресс-службе ЧФ, в составе российской Средиземноморской эскадры он сменит однотипный фрегат "Адмирал Макаров", который выполнял задачи в дальней оперативной зоне с ноября 2018г.

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