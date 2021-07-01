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США отказали Киеву в $100 млн на войну. С тревожной речью выступил глава МИД

01 июля 2021, 15:50  •  292 • Политика
США отказали официальному Киеву в $100 млн "на войну с Россией". С тревожной речью выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, на Украине, мол, всё понимают, но…
О том, что США поставили на паузу предоставление Украине круглой суммы в миллионах долларов на закупку летального оружия, Кулеба сообщил украинцам лично. По его словам, речь идёт о дополнительной помощи - регулярная якобы продолжится по графику.
Кулеба заявил, что эта сумма была резервным планом "на случай дальнейшего обострения (в Донбассе. - Ред.)".
"Но у меня здесь вопрос без ответа: а если завтра война? Недостаточно получить от США $100 млн, этот резервный пакет надо ещё реализовать: закупить, поставить, довести до войск, чтобы не опоздать", - сказал он, отметив, что "беспокоится об этом".
Журналистка Юлия Витязева прокомментировала тревожную речь Кулебы короткой, но популярной на Украине фразой:
"Опять Путин виноват!" - иронично написала она в своём Telegram‑канале.
Стоит отметить, что США действительно планировали передать Киеву такую сумму, однако передумали в последний момент перед саммитом Россия - США.

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