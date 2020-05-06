США освоят Луну без России, но с Голливудом? Леонков указал на нюансы проекта Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны в обход всем договорам ООН о космосе и без участия России. Ситуацию прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.

По его мнению, администрация 45-го президента США наверняка войдёт в историю как правительство, которое разрывало договоры по мировой безопасности и игнорировало международное право ради своих "национальных интересов". В этой связи неудивительно, что договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, принятый резолюцией 2222 (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 1966 года, не стал исключением.

Когда Трамп разрешил американским компаниям добывать полезные ископаемые на Луне, то фактически национализировал (присвоил) территорию под будущие лунные шахты и базы. Естественно, что с появлением этих шахт рядом с ними вырастут и военные базы, - пишет Алексей Леонков на своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".

Трамп планирует отправить американских астронавтов на Луну уже в 2024 году. То есть осталось ждать четыре года, чтобы точно узнать, есть у американцев "лунная технология", позволяющая основать базы на Луне, или нет, отмечает военный эксперт.

Думаю, что и в этот раз Голливуд поможет NASA - снимать блокбастеры про космос они научились, - пишет Алексей Леонков, намекая, что первая высадка на Луну снималась в кинопавильоне. - И ещё один маленький нюанс - США в свой "лунный клуб" позвали Канаду, Японию и ОАЭ.

В ответ военный эксперт предлагает России создать собственный "лунный клуб" и позвать в него всех, кого США оставили за бортом, например, Индию и Китай. Тем более что эти две страны создали в кооперации луноход.