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США освоят Луну без России, но с Голливудом? Леонков указал на нюансы проекта Трампа
06 мая 2020, 18:10 • 50 • Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России. Военный эксперт Алексей Леонков предложил изящный выход, а также обратил внимание на ряд важных нюансов.
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны в обход всем договорам ООН о космосе и без участия России. Ситуацию прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.
По его мнению, администрация 45-го президента США наверняка войдёт в историю как правительство, которое разрывало договоры по мировой безопасности и игнорировало международное право ради своих "национальных интересов". В этой связи неудивительно, что договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, принятый резолюцией 2222 (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 1966 года, не стал исключением.
Трамп планирует отправить американских астронавтов на Луну уже в 2024 году. То есть осталось ждать четыре года, чтобы точно узнать, есть у американцев "лунная технология", позволяющая основать базы на Луне, или нет, отмечает военный эксперт.
В ответ военный эксперт предлагает России создать собственный "лунный клуб" и позвать в него всех, кого США оставили за бортом, например, Индию и Китай. Тем более что эти две страны создали в кооперации луноход.
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