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США осудили задержание "навальнят" - русские удивились: "Вот кто бы говорил... "

24 января 2021, 21:00  •  169 • Политика
Госдеп США резко осудил "жёсткую тактику" российских властей в отношении участников вчерашних несогласованных акций протеста. Русские ответили с непрозрачным намёком: "Вот кто бы говорил... "
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс выступил с заявлением по поводу прошедших накануне в России массовых митингов в поддержку Навального. Он отметил, что США "осуждают использование жёсткой тактики против протестующих и журналистов". Также Прайс потребовал немедленно отпустить всех задержанных.
С комментарием аналогичного содержания выступил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Он призвал правительство России "уважать международные договорённости по линиям Совета Европы и ОБСЕ" и освободить задержанных.
В российских соцсетях удивились лицемерию американских властей, которые лишь пару недель назад применяли куда более жёсткие методы подавления бунта возле Капитолия. "Вот кто бы говорил..." - комментируют русские в Твиттере.
Пользовательница Твиттера Елена (@Ahome62) дала чёткий и развёрнутый ответ: "Так у амеров учимся. Спровоцировали штурм Капитолия. Байден: "Все участники штурма будут строго наказаны". Наши внутренние террористы нападают на силовиков. Против законной власти силовым методом. Все участники беспорядков будут строго наказаны. Всё как в Америке".


Фото: скриншот twitter.com/AHome62

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