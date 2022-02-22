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США оставили две загадки в призыве к Зеленскому бежать из Киева

22 февраля 2022, 07:35  •  475 • Политика
По данным американского телеканала АВС, США призвали президента Украины Владимира Зеленского покинуть Киев. Однако в обращении к украинскому главе Вашингтон оставил место для интриги – две загадки, на которые не ответят сами США.
В частности, по данным американского телеканала, США призвали Зеленского переехать на время из Киева во Львов "ради его безопасности". При этом загадками остались два момента в обращении: журналисты не смогли указать ни источники такой информации, ни опасения, из-за которых прозвучала данная рекомендация.
Накануне Зеленский обратился к соотечественникам и ответил русскому коллеге Владимиру Путину про республики Донбасса. В своей речи Зеленский перечислил известных политиков, с кем он успел обсудить текущую ситуацию: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, глава Европейского совета Шарль Мишель. Видеообращение длилось 5 минут 20 секунд. Некоторые формулировки он повторил дважды.

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