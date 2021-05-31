США останутся безнаказанными за прослушку Меркель

Ангела Меркель. Фото: Adam Berry/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

О реакции Берлина на вмешательство во внутренние дела пока можно лишь догадываться

В Бундестаге призвали власти жестко отреагировать на скандал с прослушкой лидеров ФРГ.

Так, депутат немецкого парламента Вальдемар Гердт заявил, что шпионаж США при помощи Дании за рядом европейских политиков является вмешательством во внутренние дела суверенного государства, что противоречит нормам международного права.

Подобное происходит не первый раз, однако в прошлый раз Германия отреагировала "вяло". Беседуя с изданием "Взгляд", политик отметил, что и в этот раз от официального Берлина чего-то серьезного ждать не стоит.

"К сожалению, мы недостаточно независимы и суверенны, чтобы наказать Вашингтон. В частности, наши экономика, политика, служба безопасности и СМИ очень сильно зависят от американской опеки, что не позволит нам адекватно отреагировать на этот инцидент",

– объяснил Гердт.

При этом, считает парламентарий, действия Агентства национальной безопасности, которые осуществляли прослушку по указанию официального Вашингтона, еще раз подтвердили, что в политике нет друзей, зато есть общие интересы.

Но в этом случае позиции США и ФРГ не совпали. В ответ на это политик отметил, что Вашингтон "давно пора" наказать за их гегемонию и неуважение к альтернативной точке зрения.

Также Гердт предположил, что публикация информаци о шпионаже может быть связана с предстоящей встречей Владимира Путина и Джо Байдена. Однако вряд ли Москва решит затрагивать эту тему на грядущем саммите. В ответ на это действующий глава Белого дома постарается сгладить углы "своей привычной риторики в качестве учителя всего мира".

Напомним, что в конце минувшей недели была обнародована информация о том, что датские спецслужбы в 2012-2014 годах помогали АНБ следить за европейскими политиками. В частности, речь идет об Ангеле Меркель, Франке-Вальтере Штайнмайере и Пеере Штайнбрюке.

Также спецслужбы Дании помогали шпионить за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов и Франции.