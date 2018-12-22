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США остались без правительства из-за «мексиканской стены»

22 декабря 2018, 16:39  •  58 • В мире
С сегодняшнего дня в США частично приостановлена работа американского правительства
Автор:
Тер-Газарян Арам
Несколько важнейших ведомств США прекратили свою работу. Кабинет министров частично приостановил деятельность из-за отсутствия финансирования на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Переговоры на эту тему в Конгрессе провалились, и бюджет на следующий финансовый год, который по принятым законодательным нормам начался ещё 1 октября 2018 года, так и не был принят.
Стандартная, но неприятная процедура
Для начала обозначим, что прекращение работы правительства — это стандартная юридическая процедура. К ней прибегал Билл Клинтон и собирался сделать Барак Обама.
Так случалось, когда разные партии получали большинство в исполнительной и законодательной власти. Сегодня происходит так, что внешнеполитический фактор — проблема с нелегалами из Мексики — влияет на внутриполитическую ситуацию в США. И бюджетный кризис стал отражением противоречий между американскими элитами. Исполнительная власть пытается решить проблему тем способом, который ей кажется наиболее эффективным, а законодатели, которые контролируют бюджет, препятствуют.

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