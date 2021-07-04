США опустят спутники для слежки за русским гиперзвуком

США создают новую космическую систему для слежки за русскими гиперзвуковыми ракетами. Однако попытка опустить орбиту спутников не решит проблему уничтожения боеприпасов.

Военные США планируют с ноября 2022 года приступить к испытаниям новых цифровых прототипов спутников раннего предупреждения о ракетных пусках. Об этом пишет "Взгляд".

Согласно задумке, новые космические аппараты позволят наблюдать за пусками не только крылатых и баллистических ракет, но и гиперзвуковых. При этом спутники будут находиться на средней околоземной орбите, что является нетрадиционным решением.

Сейчас спутниковые системы раннего предупреждения испытывают проблемы с отслеживанием боевых частей баллистических ракет. Как заявил обозреватель журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко, американцы решили пересмотреть подход к реализации системы.

При старте ракета даёт инфракрасную засветку, которую фиксируют и анализируют спутники.

"Чтобы детализировать траекторию полёта, нужны аппараты, которые будут находиться ближе к Земле, то есть на околоземной орбите, а не на геостационарной", - указал эксперт.

Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко добавил, что Пентагону необходимы инструменты для отслеживания гиперзвуковых ракет. Однако он не верит, что новая система будет эффективной.

Дело в том, что после пуска гиперзвуковые ракеты не дают инфракрасную засветку.

"В случае с гиперзвуковыми ракетами всё будет зависеть от типажа и возможностей сенсорной аппаратуры новых американских спутников", - пояснил он.

Дрозденко добавил, что ракеты класса "Циркон" используют реактивный двигатель, поэтому тепловой свет у них слабее. Они также меньше баллистических по размерам.

Поэтому для отслеживания ракет и нужны низкоорбитальные спутники. Но главной задачей остаётся уничтожение снаряда, на что у США может и не хватить денег, ибо речь идёт о специфической задаче.

Для перехвата ракеты на скорости пяти МАХов ракета-перехватчик должна двигаться по встречной траектории или развивать скорость в районе восьми МАХов.

"А для этого нужно размещать средства ПВО и ПРО определённым образом, на что никаких денег не хватит", - поведал Дрозденко.

Как ранее заявил РИА ФАН военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, Москва может быстро восстановить баланс в мире, если Украина вступит в блок НАТО.

Он предложил разместить на Кубе воздушную, сухопутную и морскую базы. Затем необходимо разместить воздушную и сухопутную базы уже в Венесуэле.

Нужно понимать, что американцы способны разместить на территории Украины ракеты, которые будут угрожать Москве. А у России есть козыри - гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые можно разместить на Кубе.