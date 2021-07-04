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США опустят спутники для слежки за русским гиперзвуком

04 июля 2021, 19:55  •  202 • Политика
США создают новую космическую систему для слежки за русскими гиперзвуковыми ракетами. Однако попытка опустить орбиту спутников не решит проблему уничтожения боеприпасов.
Военные США планируют с ноября 2022 года приступить к испытаниям новых цифровых прототипов спутников раннего предупреждения о ракетных пусках. Об этом пишет "Взгляд".
Согласно задумке, новые космические аппараты позволят наблюдать за пусками не только крылатых и баллистических ракет, но и гиперзвуковых. При этом спутники будут находиться на средней околоземной орбите, что является нетрадиционным решением.
Сейчас спутниковые системы раннего предупреждения испытывают проблемы с отслеживанием боевых частей баллистических ракет. Как заявил обозреватель журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко, американцы решили пересмотреть подход к реализации системы.
При старте ракета даёт инфракрасную засветку, которую фиксируют и анализируют спутники.
"Чтобы детализировать траекторию полёта, нужны аппараты, которые будут находиться ближе к Земле, то есть на околоземной орбите, а не на геостационарной", - указал эксперт.
Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко добавил, что Пентагону необходимы инструменты для отслеживания гиперзвуковых ракет. Однако он не верит, что новая система будет эффективной.
Дело в том, что после пуска гиперзвуковые ракеты не дают инфракрасную засветку.
"В случае с гиперзвуковыми ракетами всё будет зависеть от типажа и возможностей сенсорной аппаратуры новых американских спутников", - пояснил он.
Дрозденко добавил, что ракеты класса "Циркон" используют реактивный двигатель, поэтому тепловой свет у них слабее. Они также меньше баллистических по размерам.
Поэтому для отслеживания ракет и нужны низкоорбитальные спутники. Но главной задачей остаётся уничтожение снаряда, на что у США может и не хватить денег, ибо речь идёт о специфической задаче.
Для перехвата ракеты на скорости пяти МАХов ракета-перехватчик должна двигаться по встречной траектории или развивать скорость в районе восьми МАХов.
"А для этого нужно размещать средства ПВО и ПРО определённым образом, на что никаких денег не хватит", - поведал Дрозденко.
Как ранее заявил РИА ФАН военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, Москва может быстро восстановить баланс в мире, если Украина вступит в блок НАТО.
Он предложил разместить на Кубе воздушную, сухопутную и морскую базы. Затем необходимо разместить воздушную и сухопутную базы уже в Венесуэле.
Нужно понимать, что американцы способны разместить на территории Украины ракеты, которые будут угрожать Москве. А у России есть козыри - гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые можно разместить на Кубе.

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