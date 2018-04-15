США опубликовали видео запуска «Томагавка»

Американское министерство обороны опубликовало в своем твиттере видеозапись, показывающую запуск одной из крылатых ракет «Томагавк» по целям в Сирии в ночь с пятницы на субботу, 14 апреля. Отмечается, что ракета запускалась с подводной лодки USS John Warner (SSN-765 «Джон Уорнер»), находившейся в акватории Восточного Средиземноморья.

На черно-белых кадрах ночной съемки сначала видна поверхность моря, а после — столб белого пламени и удаляющаяся к горизонту ракета.

Отмечается, что подлодка из состава Второй группы субмарин ВМС США действовала в рядах международной коалиции стран Запада.

В ночь с пятницы на субботу президент США Дональд Трамп сообщил в своем обращении к американской нации, что отдал флоту приказ нанести точечные ракетные удары по территории Сирийской Арабской Республики (САР). Трамп добавил, что к операции присоединились также Королевский флот Великобритании и Национальные ВМС Франции.

Лидер США подчеркнул, что удар связан с «преступлениями монстра, а не человека», обвинив президента Сирии Башара Асада в «зверствах» в городе Дума в Восточной Гуте. Операция западной коалиции стала «ответом» на якобы совершенную Асадом химатаку. Также он обвинил власти России и Ирана в «темном пути» и призвал прекратить поддерживать Сирию, которая, по словам лидера США, до сих пор использует химоружие, хотя президент РФ Владимир Путин «в 2013 году пообещал миру, что выступит гарантом ликвидации [сирийских боевых отравляющих веществ».

Некоторое время спустя после выступления Трампа начальник комитета глав штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что

силы союзников ударили по трем целям: хранилищу химического оружия в Хомсе, хранилищу и командному пункту неподалеку от города, а также научно-исследовательскому центру в Дамаске. Он добавил, что новых атак на Сирию пока что не запланировано.

Пресс-секретарь военного ведомства США Дана Уайт на пресс-конференции заявила, что американские войска поразили все намеченные цели. Также она отметила, что все цели выбрилась тщательно, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения. Впоследствии президент Сирии Башар Асад заявил, что удары США, Британии и Франции были «агрессией». Восстановление сирийской инфраструктуры после гражданской войны Асад оценил в $400 млрд.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены блока поддержали операцию США, Великобритании и Франции в Сирии. По его словам, альянс был проинформирован о предстоящей атаке, при этом западные страны предоставили много информации.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия США ухудшают тяжелую ситуацию в САР.

«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии, несут страдания сирийскому народу, по сути потакают террористам», — заявил Небензя.

По данным российского Министерства обороны, в ходе атаки США, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет по сирийским объектам. Оборонное ведомство РФ отмечает, что ракеты были направлены не только на военные, но и на гражданские объекты.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны Вооруженных сил России не участвовали в отражении ракетного удара, поскольку «Томагавки» летели в цели, находящиеся вне зоны ответственности российской ПВО.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что для возвращения к политическому процессу необходимо, чтобы сирийское правительство задекларировало находящееся у него химическое оружие.

Вскоре после ракетной атаки президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал ракетный удар по Сирии «отлично выполненным».

«Удары прошлой ночью были выполнены отлично. <...> Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена!», — написал Трамп.

Президент США поблагодарил Францию и Британию «за их мудрость и прекрасную военную силу».

Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что действия западных стран в Сирии грубо нарушают как устав ООН, так и принципы международного права. В сообщении пресс-службы Кремля указывается также, что Москва и Анкара сошлись на необходимости активизировать двустороннее взаимодействие, которое позволит реально продвинуть процесс политического урегулирования в Сирии.