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США опубликовали 6 тыс. страниц по делу о "вмешательстве" России
08 мая 2020, 20:10 • 23 • Политика
Конгресс США обнародовал материалы расследования по якобы имевшему место вмешательству России в американские выборы 2016 года.
Комитет Палаты представителей по разведке выложил более 6 тыс. страниц стенограмм различных показаний, которые звучали в стенах американского парламента.
Достоянием общественности, в частности, стали показания сына действующего президента США Дональда Трампа - Дональда Трампа-младшего, бывшего помощника Трампа Хоупа Хикса, бывшей помощницы прежнего президента Барака Обамы Сьюзан Райс и бывшего главы национальной разведки Дэна Коутса.
Напомним, что дело "о вмешательстве России в выборы" продолжалось несколько лет и обошлось американским налогоплательщикам в миллионы долларов, однако прокуратура так и не смогла найти никакой связи между Трампом и Россией.
Действующий хозяин Белого дома назвал расследование "охотой на ведьм". Президент РФ Владимир Путин в свою очередь объяснил фиксацию демократов на Москве попыткой оправдать поражение своего кандидата вмешательством некоей третьей стороны. По его словам, речь идёт о внутренней политической борьбе, к которой Россия не имеет никакого отношения.
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