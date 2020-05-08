США опубликовали 6 тыс. страниц по делу о "вмешательстве" России

Комитет Палаты представителей по разведке выложил более 6 тыс. страниц стенограмм различных показаний, которые звучали в стенах американского парламента.

Достоянием общественности, в частности, стали показания сына действующего президента США Дональда Трампа - Дональда Трампа-младшего, бывшего помощника Трампа Хоупа Хикса, бывшей помощницы прежнего президента Барака Обамы Сьюзан Райс и бывшего главы национальной разведки Дэна Коутса.

Напомним, что дело "о вмешательстве России в выборы" продолжалось несколько лет и обошлось американским налогоплательщикам в миллионы долларов, однако прокуратура так и не смогла найти никакой связи между Трампом и Россией.

Действующий хозяин Белого дома назвал расследование "охотой на ведьм". Президент РФ Владимир Путин в свою очередь объяснил фиксацию демократов на Москве попыткой оправдать поражение своего кандидата вмешательством некоей третьей стороны. По его словам, речь идёт о внутренней политической борьбе, к которой Россия не имеет никакого отношения.