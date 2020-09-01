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США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации в Минске

01 сентября 2020, 07:20  •  46 • Политика
США поддерживают проведение независимой международной оценки выборов в Белоруссии. "Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Белоруссии и мы поддерживаем международные усилия, направленные на то, чтобы дать независимую оценку нарушений на выборах", - гласит официальное заявление.
В США приняли решение по ситуации в Белоруссии. Белый дом заявил о том, что Америка поддерживает проведение независимой международной оценки выборов в республике.
Речь идёт о политическом кризисе в Белоруссии, который тянется с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Вскоре после начала протестов в Госдепе США признались, что не знают, как реагировать на происходящее, но заранее не исключили введения санкций против Белоруссии.
Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Белоруссии и мы поддерживаем международные усилия, направленные на то, чтобы дать независимую оценку нарушений на выборах, нарушений прав человека и применения жёстких мер со стороны властей, - объявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге в понедельник, 31 августа.
Она добавила, что Россия "должна уважать суверенитет Белоруссии" и выбор её граждан, что довольно иронично, так как Вашингтон ни во что не ставит выбор жителей Крыма по выходу из состава Украины и воссоединения с Россией. Также стоит отметить, что в Белоруссии не спрашивали мнения США.
Напомним, что Минск дал от ворот поворот всем западным лидерам, предложившим свою "помощь" в разрешении политического кризиса. Единственный, с кем говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко, - это глава России Владимир Путин.

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