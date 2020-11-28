США оправдались за введение новых санкций против России

Майк Помпео. Фото: ALEX HALADA via www.imago-images/www.imago-images/www.globallookpress.com

Причиной жесткого решения Вашингтона в отношении Москвы стал Тегеран

США продолжают штамповать санкции против России под любыми возможными предлогами. Так, в начале ноября США ввели новые антироссийские рестрикции, о которых молчали почти месяц. В черный список американцев попали отечественные компании. Госсекретарь Майк Помпео объяснил, с чем связаны эти ограничительные меры.

С давлением США столкнулись российская компания ОАО "Элекон" и группа Nilco, а также несколько китайских фирм. По словам Помпео, все дело в том, что эти компании якобы передавали чувствительные технологии и товары ракетной программе Ирана. Госсекретарь США добавил, что подобным образом его страна отвечает на вредную деятельность Тегерана.

Как пишет РИА "Новости", рестрикции рассчитаны на два года. Санкции касаются ограничения на экспорт, госпомощь от США, а также на госзакупки этой страны.

О новых рестрикциях Вашингтона стало известно на днях, однако приняты они были еще в начале месяца. Под рестрикции попала также компания "Авиазапчасть" и все дочерние структуры всех трех фирм.

Также сообщалось, что перед уходом с поста главы Белого дома Дональд Трамп насолит России. Администрация президента США подготовила новый пакет санкций против РФ.