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США оправдали увеличение американских войск в Германии: "Это хорошо для НАТО"

13 апреля 2021, 19:35  •  65 • Политика
США намерены дислоцировать в Германии дополнительно 500 военнослужащих уже осенью. "Это хорошо для Германии и хорошо для НАТО", - заявил глава Пентагона.
К осени США собираются отправить в Германию ещё 500 американских военнослужащих. Такими планами поделился глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи с главой Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Руководитель американского военного ведомства заявил, что постоянное нахождение американских войск на немецкой земле – это "хорошо для Германии и хорошо для НАТО". А отправка дополнительных военных якобы поможет "сдерживанию России" и "обороне" Европы.
Я уведомил министра обороны о нашем намерении увеличить численность нашего контингента в Германии примерно на 500 человек. И это произойдет уже осенью,
- объявил глава Пентагона.
На это глава Минобороны Германии лишь отметила, что увеличение американского контингента на территории её страны – это "сильный знак сплоченности".
Напомним, что предыдущий президент США Дональд Трамп хотел сократить количество американских солдат в Германии. Новая же администрация Белого дома собирается сделать прямо противоположное.

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