США оправдали увеличение американских войск в Германии: "Это хорошо для НАТО"

США намерены дислоцировать в Германии дополнительно 500 военнослужащих уже осенью. "Это хорошо для Германии и хорошо для НАТО", - заявил глава Пентагона.

К осени США собираются отправить в Германию ещё 500 американских военнослужащих. Такими планами поделился глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи с главой Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Руководитель американского военного ведомства заявил, что постоянное нахождение американских войск на немецкой земле – это "хорошо для Германии и хорошо для НАТО". А отправка дополнительных военных якобы поможет "сдерживанию России" и "обороне" Европы.

Я уведомил министра обороны о нашем намерении увеличить численность нашего контингента в Германии примерно на 500 человек. И это произойдет уже осенью,

- объявил глава Пентагона.

На это глава Минобороны Германии лишь отметила, что увеличение американского контингента на территории её страны – это "сильный знак сплоченности".

Напомним, что предыдущий президент США Дональд Трамп хотел сократить количество американских солдат в Германии. Новая же администрация Белого дома собирается сделать прямо противоположное.