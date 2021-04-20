США опозорили чехов на весь мир - МИД РФ

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За семь лет Прага не смогла расследовать инцидент во Врбетице

Власти Чехии опозорились на весь мир своими заявлениями в адрес России из-за взрывов боеприпасов в 2014 году. За семь лет они так и не разобрались, что произошло во Врбетице, однако пошли на поводу у США и выдвинули обвинения в адрес России. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, ситуацию с расследованием взрывов в Чехии иначе как "парадом маразма" не назвать. Официальных материалов по делу практически нет, руководство республики информацией не владеет. Оно даже было не в курсе, чьи склады взорвались. Но при этом вдруг разразилось упреками в отношении РФ.

"Местные власти не знали, что с 2006 года склад боеприпасов не используется армией, а Минобороны сдает помещения склада в аренду частным оружейным компаниям",

– подчеркнула Захарова в эфире "Вести FM". Фактически, сейчас выяснилось, что многие годы в Чехии бесконтрольно хранилась огромная массы вооружений и боеприпасов – полиция туда даже не заглядывала. Более того, дело о взрыве так и не дошло до суда, хотя тогда погибли два человека.

Сейчас, когда власти Чехии вновь привлекли внимание к данному инциденту, им нужно было хоть кого-то обвинить. И они назвали известные фамилии Баширова и Петрова, которых ранее с подачи британцев уже связали с отравлением в Солсбери.

В Москве не сомневаются: этой ситуацией управляет Вашингтон. По их милости возник этот парадоксальный инцидент, а чехи опозорились на весь мир, поддавшись давлению: они не просто пошли на уступки, а сами шагнули в пропасть.

"Это позор для государства, которое считает себя правовым!" – подчеркнула Захарова.

Ранее в Праге обвинили Россию в причастности к взрыву на оружейном складе в Врбетице в 2014 году. На этом основании МИД республики выдворил 18 российских дипломатов. При этом обнародовать доклад спецслужб, где якобы говорится о "российском следе", в Чехии не стали. А Бабиш 19 апреля особо подчеркнул, что речь не идет о "государственном терроризме" – дескать, усилия злоумышленников были направлены против действий частного лица – болгарского оружейного барона Емельяна Гебрева.



Москва ответила на недружественные шаги Праги высылкой 20 чешских дипломатов из РФ.