США опоздали с санкциями: В Forbes раскритиковали атаку на "Северный поток - 2"

США упустили возможность нанести эффективный удар по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом пишет издание Forbes.

Как отмечают журналисты, проект по строительству трубопровода всегда был своеобразной пощёчиной для Украины, подрывая её позиции на энергетическом рынке Европы. Однако Штаты должны были ввести санкции еще год назад.

Пойдя на мировое соглашение с Россией, Киев вернётся на энергетический рынок, а Вашингтон потеряет не только серьёзный аргумент в борьбе против импорта российского газа, но и эффективные возможности для лоббирования американского СПГ.

Принятые в конце 2019 года санкции слишком запоздали. Более того, ограничения не оценят даже оппоненты Москвы.

Ранее стало известно о том, что "Газпром" и "Нафтогаз" подписали новый контракт о транзите российского газа через украинскую ГТС. В рамках соглашения "Газпром" уже выплатил почти 3 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

В обмен на это украинская сторона пообещала отозвать претензии на 7 млрд долларов, но сделано этого пока не было.