Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"У Владимира Путина хватило мужества": Кадыров поблагодарил президента...
На боевое дежурство поставлен аппарат, надёжно гарантирующий, что «им всем мало ...
Эксперимент потянул на реальный срок: В Китае вынесли приговор отредактировавшем...
"Белый лебедь" осиротел: В Сети скорбят о смерти создателя сверхзвуков...
Главная / Политика

США опоздали с санкциями: В Forbes раскритиковали атаку на "Северный поток - 2"

31 декабря 2019, 15:09  •  13 • Политика
В Forbes раскритиковали атаку на газопровод "Северный поток - 2" со стороны США. Журналисты указывают на то, что Вашингтон опоздал с санкциями.
США упустили возможность нанести эффективный удар по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом пишет издание Forbes.
Как отмечают журналисты, проект по строительству трубопровода всегда был своеобразной пощёчиной для Украины, подрывая её позиции на энергетическом рынке Европы. Однако Штаты должны были ввести санкции еще год назад.
Пойдя на мировое соглашение с Россией, Киев вернётся на энергетический рынок, а Вашингтон потеряет не только серьёзный аргумент в борьбе против импорта российского газа, но и эффективные возможности для лоббирования американского СПГ.
Принятые в конце 2019 года санкции слишком запоздали. Более того, ограничения не оценят даже оппоненты Москвы.
Ранее стало известно о том, что "Газпром" и "Нафтогаз" подписали новый контракт о транзите российского газа через украинскую ГТС. В рамках соглашения "Газпром" уже выплатил почти 3 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".
В обмен на это украинская сторона пообещала отозвать претензии на 7 млрд долларов, но сделано этого пока не было.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



13
Источник
Похожие новости
31 декабря 2019, 00:09
МИД России напомнил послу США в Польше о том, кто развязал Вторую мировую войну
30 декабря 2019, 22:54
"Срочные новости": Британская The Daily Telegraph следит за ситуацией со снегом в Москве
31 декабря 2019, 05:24
"Очередной эпический фейл": В МИД России опровергли организацию "вечеринки в стиле Гэтсби" за 2,5 млн рублей
31 декабря 2019, 03:24
Володин предложил Госдепартаменту проверять знания послов США перед отправкой за рубеж
31 декабря 2019, 11:54
"Транзит российского газа через Украину обеспечен": Миллер сообщил о подписании полного пакета документов
30 декабря 2019, 22:54
"Да вы фантазёр, батенька": В Сети даже не стали шутить из-за идеи уравнять зарплату депутатов со средней по стране
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 декабря 2019, 08:39
"Как в худшие времена репрессий": Политолог объяснил, что ждёт вернувшихся ...
31 декабря 2019, 00:40
Мифы о декабристах. Кем они были на самом деле. Фёдор Лисицын
31 декабря 2019, 08:39
"Европа сопротивлялась Гитлеру не более полутора месяцев": Посольство Росси...
31 декабря 2019, 02:09
"Садись, 2 по истории": Посол США решила поучить Путина и опозорилась из-за...
31 декабря 2019, 05:24
"Уважаемая госпожа посол...": Дипломаты России сделали тонкий намёк вздумав...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 декабря 2019, 03:54
"Признак скорого крушения": Крымскому мосту поставили "чёрную метку"
28 декабря 2019, 02:39
"Абсолютная наглость": Президент Чехии намекнул на отказ от поездки на 75-летие Победы в Москву
29 декабря 2019, 07:54
Договаривались три дня: Россия и Украина подписали мировое соглашение по газу
27 декабря 2019, 03:54
"Украину России принесут олигархи": Малофеев объяснил, зачем Москва продаёт Киеву ресурсы
25 декабря 2019, 22:39
"Наступит примерно никогда": В Сети высмеяли "жёсткий" ответ Украины поезду Путина в Крыму
30 декабря 2019, 13:09
Конфликт между Украиной и Донбассом: Обмен пленными раскрыл неудобную правду для Киева - политолог
30 декабря 2019, 09:39
«Это был страшный сон»: жизнь семьи Перчиковых после медийного скандала и травли в сети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.