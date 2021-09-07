США оплатили Украине половину истребителя. Россия должна ужаснуться

Пора удариться в дрожь: США подали России сигнал посредством Украины. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, назвав к тому же этот сигнал "долларовым" и "наилучшим". Понятно, что для нынешней Украины все долларовое – наилучшее, но непонятно, что именно сообщил Вашингтон Москве, пообещав 60 миллионов военной помощи Киеву…

Понятно, что Украина всем надоела. Надоедают даже клоуны в цирке, если кроме них смотреть не на что. А на Украине не просто вечное шапито – там Бим и Бом без устали соревнуются, кто отмочит штуку посмешнее.

Только публика давно не смеётся – надоело. Да и репризы, надо признать, однообразные. Конкурс, что называется, в двух номинациях: кто страшнее обвинит Россию в подрыве украинской "незалэжнисти" и кто сильнее шарахнет себя в грудь кулаком с извещением, насколько Украина стала крута и как она сделает бо-бо России. Почему-то по большей части – при помощи США и Запада. Впрочем, оно и понятно: на деле-то что Бимы, что Бомы прекрасно понимают, насколько иллюзорна вся их "крутость".

Образчиком гулкости в биении себя пяткою в грудь и стало заявление Дмитрия Кулебы.

"Долларовый сигнал"

Часть учёных уверяет, что язык, которым владеет человек, влияет на его ментальность. Ну, условно говоря, немцы такие обязательные, потому что у них язык упорядоченный; англосаксы склонны к отъёму чужого потому, что у них не язык, а жвачка, а желудочный сок выделяется постоянно; французы же жлобистые из-за того, что уже на уровне языка приучены экономить звуки за счёт букв. Ну, воткнуть шесть букв в один звук – это не каждому под силу.

Так вот, обязательное под угрозой наказания требование использовать хуторское арго вместо языка сыграло дурную роль в ментальности украинских политиков. Как понять, например, фразу:

Соединённые Штаты подали России долларовый сигнал и сделали это при помощи Украины.

Сигнал может быть звуковой или визуальный, понятный или непонятный, своевременный или запоздавший. Но – долларовый? Это как? В Америке поставили президента Байдена на крышу Белого дома, вооружили флажками с изображением доллара и потребовали размахивать ими в направлении Кремля на манер матроса-сигнальщика? По радио-то доллары как передашь? Или госсекретарь Блинкен кинул министру Лаврову через "телегу" фото с изображением рабовладельцев и угнетателей негров в серо-зелёной гамме? Кулеба, ты что в виду-то имел, золотце ты наше?

Впрочем, украинский министр даёт подсказку: при помощи Украины сигнал был подан.

Ну, Украина это такой мощный фактор мировой политики, что в Кремле до поздней ночи не спят, а через полчаса яростной борьбы с бессонницей подскакивают с нервным вопросом: "Ну, что там новенького у украинцев"? И тут падающие с ног дежурные с красными от недосыпа глазами со счастливым облегчением докладывают: "Сигнал наконец-то передали! Долларовый!".

Десять танков против России

В итоге выяснилось, что долларовый сигнал посредством Украины, как его понял Кулеба, заключается в том, что Джо Байден поручил оказать Киеву военную помощь из средств Пентагона. В объёме 60 миллионов долларов.

Это "наилучший сигнал" для Кремля, уронил слюнку Кулеба. Потому что, оказывается, Россия обеспокоена "всем, что делает Украину сильнее".

Подождите! Давайте придём в себя от ужаса, перестанем дрожать и беспокоиться, давайте встретим эту смертельную угрозу с холодной головою.

Итак, 60 миллионов долларов. На укрепление обороны Украины. Сколько это в штуках?

Начнём с танков – ударной силы сухопутных войск любой страны.

За ориентир примем новейшую машину последнего поколения, никем в мире ещё не освоенного, кроме России, – продукт "Уралвагонзавода" танк Т-14 на платформе "Армата". Нет, понятно, что Украина никогда его не закупит, глубоко и пылко презирая отсталую технику ужасного Мордора. Но всё же ценовой ориентир, по данным их открытой печати, будет в районе 5 миллионов долларов.

Около 6 миллионов нужно отдать за немецкий основной боевой танк Leopard 2А6. Который, правда, перед Т-14 выглядит примерно так же, как гитлеровский PzKpfw V Panther против советского ИС-2. Не по цене, а по боевым качествам: "Леопард" попросту не пробьёт броню "Арматы" даже если убрать с неё комплекс активной защиты (КАЗ) "Афганит".

То же самое относится к основному боевому танку британских сухопутных сил Challenger 2. Только цена его побольше – под 7 миллионов долларов. Ну а французский танк AMX-56 Leclerc с пушкой 120 мм (тут стоить напомнить, что разбаловавшиеся русские военные требуют сейчас от разработчиков Т-14 оснащения оного 152-мм пушкой; иначе, мол, и не подходите) стоит ныне выше 12 млн долларов.

Танк Abrams M1A2 SEP. Фото: US Army / Globallookpress

Впрочем, за свои денежки американцы потребуют от Киева брать только американские "Абрамсы". В таком случае Abrams M1A2 SEP обойдётся примерно в 8,6 млн долларов. Конечно, столь современную модификацию Украине никто не продаст – ну зачем, в самом деле, Америке уж настолько облегчать работу русской военной разведке, – но из того, что постарее, такое теоретически мыслимо. Теоретически потому, что тут действует одна из "красных линий" России: летальные виды вооружений для поставок на Украину она воспретила. Но для ясности картинки пометим себе: "грозный" сигнал Москве из США "весит" всего 10 (будем великодушны!) танков "Абрамс". Ужасающая цифра на фоне 5-6 сотен танков у народных республик Донбасса!

С самолётом наголо

Ещё более смешная картинка, если посмотреть на основную ударную силу нынешних войн – авиацию.

Не берём пресловутый F-35. Слишком новый и слишком плохой. И слишком дорогой. Возьмём знакомый F-16. Старенький, правда: даже в ВВС США средний возраст стоящих на вооружении этих самолётов составляет почти 30 лет. Но для украинской авиации и это – Божий дар. Цена вопроса – 57 млн долларов за единицу. По крайней мере, столько отдали словаки за новые F-16V Block 70/72. С добавлением стоимости вооружения, дополнительного оснащения, запчастей и обучения пилотов и наземного персонала умножаем на два. То есть стоимость одного боеготового F-16 составит 110-120 млн долларов. На половину хватит. Можно даже выбирать – "голый" самолёт или вооружение с персоналом, но без самолёта.

Дорого? Хорошо, вот вам новый многофункциональный F-15EX четвёртого поколения. Такие Украине не поставят никогда, но нам достаточно простого ценового ориентира. Судя по стоимости контракта для ВВС США – 22,89 млрд долларов за 144 машины, – стоимость одного F-15EX составляет пока под 160 млн долларов.

Снимаем с торгов? Помимо Кулебы, на Украине ещё миллионы нормальных людей живут, и без того еле сводящих концы с концами. Всё равно получается в сухом остатке, что США ужаснули Россию через Украину долларовым сигналом в половинку самолёта.

Кто-нибудь сможет сегодня заснуть хотя бы под утро?