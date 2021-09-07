Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
Главная / Политика

США оплатили Украине половину истребителя. Россия должна ужаснуться

07 сентября 2021, 10:15  •  341 • Политика
Пора удариться в дрожь: США подали России сигнал посредством Украины. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, назвав к тому же этот сигнал "долларовым" и "наилучшим". Понятно, что для нынешней Украины все долларовое – наилучшее, но непонятно, что именно сообщил Вашингтон Москве, пообещав 60 миллионов военной помощи Киеву…
Понятно, что Украина всем надоела. Надоедают даже клоуны в цирке, если кроме них смотреть не на что. А на Украине не просто вечное шапито – там Бим и Бом без устали соревнуются, кто отмочит штуку посмешнее.
Только публика давно не смеётся – надоело. Да и репризы, надо признать, однообразные. Конкурс, что называется, в двух номинациях: кто страшнее обвинит Россию в подрыве украинской "незалэжнисти" и кто сильнее шарахнет себя в грудь кулаком с извещением, насколько Украина стала крута и как она сделает бо-бо России. Почему-то по большей части – при помощи США и Запада. Впрочем, оно и понятно: на деле-то что Бимы, что Бомы прекрасно понимают, насколько иллюзорна вся их "крутость".
Образчиком гулкости в биении себя пяткою в грудь и стало заявление Дмитрия Кулебы.

"Долларовый сигнал"

Часть учёных уверяет, что язык, которым владеет человек, влияет на его ментальность. Ну, условно говоря, немцы такие обязательные, потому что у них язык упорядоченный; англосаксы склонны к отъёму чужого потому, что у них не язык, а жвачка, а желудочный сок выделяется постоянно; французы же жлобистые из-за того, что уже на уровне языка приучены экономить звуки за счёт букв. Ну, воткнуть шесть букв в один звук – это не каждому под силу.
Так вот, обязательное под угрозой наказания требование использовать хуторское арго вместо языка сыграло дурную роль в ментальности украинских политиков. Как понять, например, фразу:
Соединённые Штаты подали России долларовый сигнал и сделали это при помощи Украины.
Сигнал может быть звуковой или визуальный, понятный или непонятный, своевременный или запоздавший. Но – долларовый? Это как? В Америке поставили президента Байдена на крышу Белого дома, вооружили флажками с изображением доллара и потребовали размахивать ими в направлении Кремля на манер матроса-сигнальщика? По радио-то доллары как передашь? Или госсекретарь Блинкен кинул министру Лаврову через "телегу" фото с изображением рабовладельцев и угнетателей негров в серо-зелёной гамме? Кулеба, ты что в виду-то имел, золотце ты наше?
Впрочем, украинский министр даёт подсказку: при помощи Украины сигнал был подан.
Ну, Украина это такой мощный фактор мировой политики, что в Кремле до поздней ночи не спят, а через полчаса яростной борьбы с бессонницей подскакивают с нервным вопросом: "Ну, что там новенького у украинцев"? И тут падающие с ног дежурные с красными от недосыпа глазами со счастливым облегчением докладывают: "Сигнал наконец-то передали! Долларовый!".

Десять танков против России

В итоге выяснилось, что долларовый сигнал посредством Украины, как его понял Кулеба, заключается в том, что Джо Байден поручил оказать Киеву военную помощь из средств Пентагона. В объёме 60 миллионов долларов.
Это "наилучший сигнал" для Кремля, уронил слюнку Кулеба. Потому что, оказывается, Россия обеспокоена "всем, что делает Украину сильнее".
Подождите! Давайте придём в себя от ужаса, перестанем дрожать и беспокоиться, давайте встретим эту смертельную угрозу с холодной головою.
Итак, 60 миллионов долларов. На укрепление обороны Украины. Сколько это в штуках?
Начнём с танков – ударной силы сухопутных войск любой страны.
За ориентир примем новейшую машину последнего поколения, никем в мире ещё не освоенного, кроме России, – продукт "Уралвагонзавода" танк Т-14 на платформе "Армата". Нет, понятно, что Украина никогда его не закупит, глубоко и пылко презирая отсталую технику ужасного Мордора. Но всё же ценовой ориентир, по данным их открытой печати, будет в районе 5 миллионов долларов.
Около 6 миллионов нужно отдать за немецкий основной боевой танк Leopard 2А6. Который, правда, перед Т-14 выглядит примерно так же, как гитлеровский PzKpfw V Panther против советского ИС-2. Не по цене, а по боевым качествам: "Леопард" попросту не пробьёт броню "Арматы" даже если убрать с неё комплекс активной защиты (КАЗ) "Афганит".
То же самое относится к основному боевому танку британских сухопутных сил Challenger 2. Только цена его побольше – под 7 миллионов долларов. Ну а французский танк AMX-56 Leclerc с пушкой 120 мм (тут стоить напомнить, что разбаловавшиеся русские военные требуют сейчас от разработчиков Т-14 оснащения оного 152-мм пушкой; иначе, мол, и не подходите) стоит ныне выше 12 млн долларов.
Танк Abrams M1A2 SEP. Фото: US Army / Globallookpress
Впрочем, за свои денежки американцы потребуют от Киева брать только американские "Абрамсы". В таком случае Abrams M1A2 SEP обойдётся примерно в 8,6 млн долларов. Конечно, столь современную модификацию Украине никто не продаст – ну зачем, в самом деле, Америке уж настолько облегчать работу русской военной разведке, – но из того, что постарее, такое теоретически мыслимо. Теоретически потому, что тут действует одна из "красных линий" России: летальные виды вооружений для поставок на Украину она воспретила. Но для ясности картинки пометим себе: "грозный" сигнал Москве из США "весит" всего 10 (будем великодушны!) танков "Абрамс". Ужасающая цифра на фоне 5-6 сотен танков у народных республик Донбасса!

С самолётом наголо

Ещё более смешная картинка, если посмотреть на основную ударную силу нынешних войн – авиацию.
Не берём пресловутый F-35. Слишком новый и слишком плохой. И слишком дорогой. Возьмём знакомый F-16. Старенький, правда: даже в ВВС США средний возраст стоящих на вооружении этих самолётов составляет почти 30 лет. Но для украинской авиации и это – Божий дар. Цена вопроса – 57 млн долларов за единицу. По крайней мере, столько отдали словаки за новые F-16V Block 70/72. С добавлением стоимости вооружения, дополнительного оснащения, запчастей и обучения пилотов и наземного персонала умножаем на два. То есть стоимость одного боеготового F-16 составит 110-120 млн долларов. На половину хватит. Можно даже выбирать – "голый" самолёт или вооружение с персоналом, но без самолёта.
Дорого? Хорошо, вот вам новый многофункциональный F-15EX четвёртого поколения. Такие Украине не поставят никогда, но нам достаточно простого ценового ориентира. Судя по стоимости контракта для ВВС США – 22,89 млрд долларов за 144 машины, – стоимость одного F-15EX составляет пока под 160 млн долларов.
Снимаем с торгов? Помимо Кулебы, на Украине ещё миллионы нормальных людей живут, и без того еле сводящих концы с концами. Всё равно получается в сухом остатке, что США ужаснули Россию через Украину долларовым сигналом в половинку самолёта.
Кто-нибудь сможет сегодня заснуть хотя бы под утро?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





341
Источник
Похожие новости
07 сентября 2021, 06:35
США подали России долларовый сигнал
07 сентября 2021, 04:46
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать"
07 сентября 2021, 01:05
Украинскому советнику посоветовали пожить с "образованными" талибами*
07 сентября 2021, 02:55
Кедми указал, как России предупредить провокации у себя "под боком"
07 сентября 2021, 01:05
Экономист назвал ошибку Зеленского на переговорах с Байденом: "Так не выходят на внешнюю арену"
07 сентября 2021, 04:45
Тень знаний: работодатели назвали самых невостребованных специалистов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiahao
06 сентября 2021, 20:30
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете извиняться!"
03 сентября 2021, 01:45
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
06 сентября 2021, 08:35
Супердержава мирного атома решила: ей нужна Россия
04 сентября 2021, 19:55
"Угадайте, кто": Захарова назвала главных спонсоров Навального среди западных дипломатов
06 сентября 2021, 11:20
С требованиями Госдепа освободить крымских диверсантов вышло неловко: "А нельзя ли уточнить?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.