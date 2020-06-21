США окружают Россию центрами биологического оружия

Автор:

Александр Цыганов

В чём же суть эксперимента, поставленного американскими военными биологами над всем человечеством? А главное – что эксперимент этот проводится вблизи границ России…

Намёков достаточно, о чём сказано в предыдущем материале на эту тему. Поговорим о сути.

Но сперва напомним, о чём вообще идёт речь.

Обеспокоенность России

Особо опасные патогены – возбудители чумы, геморрагических лихорадок, вирулентных вирусных заболеваний и прочая подобная нечисть. Необъяснимые вспышки экзотических, нехарактерных для соответствующих местностей болезней случились в Грузии, на Украине, юге России – аккурат в тех регионах, что прилегают к соответствующим границам. Так, делались официальные заявления, помечающие для истории (и дипломатии), что в Грузии были вспышки конго-крымской геморрагической лихорадки и сибирской язвы, а на Украине произошли настоящие эпидемии кори и дифтерии. Некоторое время назад НИИ микробиологии Министерства обороны РФ заявил, например, что

вспышки атипичных заболеваний на юге России в 2013 г. (высокозаразный менингит среди детей в Ростовской области, африканская чума свиней и ящур на Кубани и Северном Кавказе) являются биологическими маркерами, целенаправленно вброшенными сюда с территории Грузии.

Это не голые слова, эти выводы были подтверждены исследованиями – вполне надёжными, научно проверяемыми.

При этом Россия, по словам дипломата, неоднократно указывала на непрозрачность функционирования тех американских "учреждений", вплоть до того, что и местным грузинским и украинским властям неизвестно, что там на деле творится. Но оно и понятно – какие уж там права для американских подстилок. Но ведь отчего-то штатовцы изо всех сил закрывают эти свои центры от России.

Россия устами своего постоянного представителя при ОБСЕ Александра Лукашевича выразила обеспокоенность наличием американских биолабораторий в Грузии и на Украине. Фото: MFA Russia / Globallookpress

Нет, понятно – вопрос риторический. Но он же – и ответ. Если у тебя исследования чисто научные, то в учёном мире скрывать такие не принято. Даже наоборот – поскорее опубликовать результаты в сертифицированных научных журналах, дабы зафиксировать свой приоритет и получить дополнительные очки для пресловутого индекса Хирша. А тот, показывающий частоту публикаций и их цитирования, определяет в нынешние наукометрические времена главный рейтинг и сами доходы учёного.

А тут – скрывают! Да так, будто это – военные объекты. И уже само это обстоятельство чётко говорит: ну, да, без всякого "будто". Это и есть военные объекты. Отчего и возникает главный вопрос: а чем, собственно, занимаются военные биологи технически военного противника на своих военных объектах возле границ России? Вот и попробуем на этот вопрос ответить.

"Ложные обвинения Москвы не заслуживают…"

Посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор энергично отбрёхивается от российских вопросов. Но – неубедительно как-то, демагогически.

Ложные обвинения Москвы не заслуживают обсуждения в совете,

– это что, ответ по существу на вопросы, отчего в Грузии семь десятков человек внезапно умерли от странных болезней, а в российском приграничье вдруг появились комары, разносящие африканскую заразу? Ещё более характерным выглядит слив американцем самой темы через переход на тему "оккупации Россией 20% Грузии".

Слышь, Джимми, а у вас в Америке негров вешают! Нет, понятно, что ты дашь излюбленный у белых США ответ: так то для их же пользы! Но всё же на прямо поставленный вопрос каков ответ будет? То, что

США не ослабят своей решительной поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии,

– за оный, уж прими это как данность, не считается.

Ну что же, давайте подумаем над этим ответом мы.

Со стороны юридической ответ ясен и уже дан неоднократно. Собственно, само существование лабораторий, занимающихся биологическими и бактериологическими исследованиями вне территории США, показывает, что это такие исследования, которыми на территории США заниматься нельзя. Либо слишком опасны, либо запрещены законом. Потому что слишком опасны.

В прессе приводились данные о том, чем занимается грузинский Центр Лугара, исходя из контрактных обязательств подрядчиков. А те размещены на сайте Федерального реестра контрактов. И выясняется, что среди задач центра, например, "исследование биоагентов (сибирской язвы и туляремии), вирусных заболеваний (включая геморрагическую лихорадку Крым-Конго) и сбор биологических образцов" для каких-то будущих экспериментов.

А личные тявкалки по другую сторону океана тем и полезны, что за деньги малые позволяют проводить на своих гражданах любые опыты. Истинную цель которых очень легко закрыть их тявканьем в адрес Москвы. А те ещё и благодарны будут. Как высказался один из грузинских блогеров,

Америка нас истинно защитила: Москва обещала нас разбомбить в труху, а Саакашвили повесить – а ведь не решилась!..

География опасности

Немало информации о целях американских биоразработчиков вблизи России даёт географический фактор. Биолаборатории США в настоящее время развёрнуты не только в Грузии и на Украине, но и в Молдавии, Казахстане, Узбекистане. Слухи ходили также об Армении, Румынии, Болгарии. Если совместить эту географию с данными США, что американские исследователи аж с 2002 года "интенсивно проводят изучение генетических данных различных этнических групп и воздействие на них различных заболеваний", то всё становится на свои места.

Биолаборатории США действуют не только в Грузии и на Украине, но и в Молдавии, Казахстане, Узбекистане. Фото: Jochen Tack / Globallookpress

Дело в том, что как раз начало XXI века (и конец ХХ) – время нового, сумасшедшего по значению прорыва в генетике. Настоящей революции в этой науке, связанной с полной расшифровкой генома человека. Выяснилось, что биологически человек – нечто вроде отпечатанного на 3D-принтере объекта, "компьютерную программу" которого удалось прочитать. А раз так, то её, значит, можно и редактировать!

И в том числе и там, где в неё вписано, например, взаимодействие клеток с вирусами и болезнетворными бактериями. Люди ведь болели на протяжении всей истории человечества. И сведения о приобретённом иммунитете, о выработке антител тоже где-то в геноме записаны. И их ведь можно оттуда и стереть…

Как ЛГБТ-сообщество влияет на выборы президента Польши Опасно? Конечно – так можно лишить иммунитета и себя, и вообще всё человечество, в том числе и американцев. И тем более, если ты работаешь над поражающими элементами – какими-то новыми вирусами, вроде SARS-CoV-2.

Кстати, как раз кто-то из грузинских трепливых должностных лиц проговорился о том, что именно американский биологический центр в Грузии хорошо помог в преодолении эпидемии коронавируса. Ну-ка, ну-ка? Самим себе в Америке не помог, а в Грузии помог? А помощью ли там занимались? Или наоборот?

Во всяком случае, оговорочка получилась прямо для хохота и издевательств иностранных разведок: так биологический центр США имени Лугара, значит, занимался в Грузии работами над ковидом? Запишем…

Но люди разные, что и радует

В данном случае – радует американских военных генетиков. Почему? Об этом – в следующем тексте.