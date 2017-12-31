Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это было бы полным безумием»: в России опровергли сообщения о поставках нефти К...
Могут ли украинские ракеты угрожать Крымскому мосту?
Украинский Новый год: нищета, долги и безнадёжность
«Эта помощь изменит их будущее»: музыкант из Европы начал сбор средств для обезд...
Главная / Война

США окружают Россию и Китай, приближая ядерную войну

31 декабря 2017, 11:39  •  211 • Война


Обладая надежной системой ПРО, США могут поддаться искушению нанести первыми удар, что неизбежно приведет к катастрофе планетарного масштаба.

В современных военно-политических условиях военная безопасность стран-обладателей ядерного оружия обеспечивается сдерживанием любых государств от развязывания военных действий против этих стран. При этом главным и важнейшим фактором сдерживания являются стратегические ядерные силы (СЯС), обеспечивающие возможность (угрозу) гарантированного уничтожения агрессора.


Сдерживание — основа мира


Надежность сдерживания определяется, главным образом, стратегической устойчивостью СЯС, то есть возможностью сохранения ядерного потенциала возмездия и доставки его к объектам нападающего при любых вариантах агрессии.

Таким образом, сдерживание от развязывания войны против страны-обладателя ядерным оружием обеспечивается только в том случае, если задачу нейтрализации ее СЯС гарантированно решить нельзя, то есть, когда при любых действиях нападающей стороны, обороняющаяся сторона в своих ответных действиях всегда сможет нанести противнику неприемлемый ущерб.

Анализ взглядов военно-политического руководства основных государств, обладающих ядерным оружием, показывает, что сейчас они по-прежнему исключают возможность достижения целей во всеобщей войне (или даже в войнах меньших масштабов) без обязательного первоочередного решения задачи ядерного разоружения противной стороны, если она обладает таким оружием.

При этом решение этой задачи возможно либо за счет значительного превосходства в ракетно-ядерном оружии (часть которого выделяется для первоочередного ядерного разоружения), что практически нереально в современных условиях различных договорных ограничений, либо за счет создания эффективной стратегической противоракетной обороны (ПРО).

Во втором случае основной принцип сдерживания — гарантированное взаимное уничтожение противоборствующих сторон — кардинально меняется, если одной из сторон создается система защиты от ракетно-ядерных ударов территории страны, объектов экономики, населения и военных объектов (особенно объектов ракетно-ядерного потенциала).

США против России и Китая

Таким образом, в противостоянии основных мировых ракетно-ядерных противников наличие активно создаваемой в настоящее время полномасштабной системы ПРО США, напрямую нацеленной, в первую очередь, на блокирование части потенциала СЯС России и Китая (что бы там ни говорили США о парировании угрозы, исходящей от «третьих» стран), может значительно снизить эффективность как упреждающего, так и ответного ударов СЯС России и Китая и создает основу для проведения агрессивной политики США и других членов НАТО, предоставляя широкие возможности для применения силы при разрешении противоречий без опасения ответных действий.

Кроме того, наличие надежной системы ПРО создает для США и психологические преимущества, способствующие укреплению боевого духа военно-политического руководства и решимости применить военную силу (в том числе и ракетно-ядерное оружие) для достижения своих целей. То есть, наличие системы ПРО дает США серьезные психологические преимущества перед любой другой державой, а также снижает психологический барьер при применении военной силы, в том числе и ядерного оружия.

Следовательно, одностороннее создание полномасштабной ПРО США может привести к появлению качественно новой и весьма опасной тенденции в мировых взаимоотношениях, когда у США появляется реальная (или воспринимаемая ими как реальная) возможность нанести ядерный удар и закрыться противоракетным щитом от ответного удара.

Кроме того, весьма вероятно, что после развертывания США полномасштабной ПРО можно будет ожидать, что и без того остановившийся процесс контроля над вооружениями и разоружения будет полностью ликвидирован.
На пути Сирии к миру Россия остается одним из главных проводников


Новая гонка вооружений

Кроме приведенных выше причин, объясняющих стремление создать полномасштабную систему ПРО своей территории (а частично — и территорий союзников), решимость США создавать ПРО обусловлена и некоторыми другими причинами.

Одной из них, по-видимому, является то, что США и их союзники пытаются постепенно перевести гонку вооружений в мире на неядерные рельсы, направить ее в сферу высоких технологий (обычного высокоточного оружия, способного уже сейчас решать некоторые стратегические задачи, информационных технологий и т. д.), где сильный становится еще сильнее, а слабый отстает навсегда.

При этом учитывается, что общепризнанные мировые договоры должны обеспечить наличие ядерного оружия только у узкой группы стран, причем в меньших, чем сейчас, объемах. У остальных же государств ядерное оружие должно быть постепенно изъято с помощью развития процессов контроля над вооружениями, нераспространения ядерного оружия, ограничения распространения ракетных технологий и т. д. При этом, по замыслам США, остающаяся часть ядерных потенциалов должна быть нейтрализована с помощью ПРО.

Однако современные реалии, напротив, обозначили другие мировые тенденции, показывающие, что принятие США решения о развертывании ПРО в совокупности с общей агрессивной политикой не только крайне отрицательно сказывается на процессе сокращения стратегических потенциалов ведущих ядерных держав, но и провоцирует создание, модернизацию и укрепление ракетно-ядерных сил третьих стран.

Таким образом, если США и далее пойдут по пути создания стратегической ПРО, результатом станет нанесение непоправимого ущерба всему процессу контроля над вооружениями. Усилия, ориентированные на поиск кооперативного взаимодействия государств в области обеспечения военной безопасности, окажутся дискредитированными в случае отказа США от каких-либо самоограничений и международных договоренностей в области ракетно-ядерных вооружений и ПРО.

Контроль над вооружениями не имеет перспектив, коль скоро самая могущественная военная держава предпринимает действия, открыто противоречащие его логике и подрывающие ее.
Пугая российскими подводными лодками по всей Атлантике, НАТО наращивает военную инфраструктуру


Союзники США опасаются развития ПРО

Примечательно, что указанная сторона вопроса является объектом пристального внимания в странах, являющихся партнерами США по НАТО. Во Франции, например, подчеркивают существование серьезных проблем с потенциальным воздействием планов стратегической ПРО на эффективность усилий по ограничению вооружений, особенно в области сдерживания распространения ядерного оружия и ракетных технологий.

Представители официальных кругов других стран заявляют, что если США не признают никаких ограничений в области ПРО, то они также должны быть готовы иметь дело и с возможностью выхода некоторых стран из многосторонних режимов по ограничению вооружений, в том числе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Но, возвращаясь к основной проблеме данной статьи, следует еще раз настойчиво подчеркнуть, что создание ПРО США полностью подрывает сдерживание, основывающееся на взаимном гарантированном уничтожении и создает условия, когда применение ракетно-ядерного оружия любой страной против США становится весьма проблематичным, а со стороны США по другим странам — возможным и даже безопасным для США.

В конечном счете, этим создаются военно-технические предпосылки для того, чтобы решать любые разногласия или противоречия с любым государством мира с позиции силы или просто силой.

Проблема потенциального воздействия создания широкомасштабных систем ПРО на политическую обстановку в мире, военно-стратегический баланс, проблему устойчивости стратегического равновесия далеко не нова и детально рассматривалась еще в связи с программой стратегической оборонной инициативы в начале девяностых годов двадцатого века.

Сформированный тогда общий вывод был однозначен: стремление США к созданию широкомасштабной системы ПРО можно расценивать только как стремление использовать свой научно-технический потенциал для достижения военного превосходства со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Забыли забрать: что Россия оставляет в Сирии


Несмотря на то, что в те годы США противостоял СССР, обладавший огромным научно-техническим потенциалом и историческим опытом поддержания военно-стратегического равновесия, США даже в тех условиях, очевидно, все-таки питали определенные надежды на приобретение сколько-нибудь значительных преимуществ в политическом и в военно-стратегическом отношении. В настоящее же время «противовес» США не столь велик, что в значительной мере усугубляет ситуацию.

Угроза наступления периода нестабильного сдерживания

Таким образом, с развертыванием США системы ПРО возрастает угроза возникновения нестабильного как двустороннего (Россия-США или Китай-США), так и многостороннего сдерживания. Этот период может стать весьма продолжительным и привести к состоянию длительного нарушения устойчивости военно-стратегического равновесия и международной безопасности.

Длительное существование периода нестабильного сдерживания увеличивает опасность того, что в руководящих кругах США усилятся настроения в пользу активного использования военной силы в качестве главного инструмента внешней политики, в том числе путем развязывания разного рода локальных войн и вооруженных конфликтов.

Кроме того у «прижатых к стене» противников США может появиться соблазн (а скорее — решение от безысходности) применить ракетно-ядерное оружие (или иное оружие массового поражения) первыми из опасения потерять свой ракетно-ядерный (да и вообще любой другой) потенциал.

И такой вариант развития событий является особенно опасным, так как не предполагает никаких морально-этических, общечеловеческих, правовых или иных ограничений, что может привести к катастрофе планетарного масштаба.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

211
Источник
Похожие новости
26 декабря 2017, 08:09
На пути Сирии к миру Россия остается одним из главных проводников
27 декабря 2017, 00:24
Забыли забрать: что Россия оставляет в Сирии
31 декабря 2017, 11:39
США окружают Россию и Китай, приближая ядерную войну

28 декабря 2017, 15:24
Белый флаг нашей будущей Родины
28 декабря 2017, 15:24
Архивы США подтверждают: Горбачёву обещали, что НАТО не продвинется на восток «ни на дюйм»
24 декабря 2017, 17:09
Пугая российскими подводными лодками по всей Атлантике, НАТО наращивает военную инфраструктуру
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
28 декабря 2017, 18:39
Как Россия уверенно побеждает санкции с точностью до наоборот
26 декабря 2017, 01:39
Украина. Хроники Сопротивления. Новые подрывы, новые нападения
25 декабря 2017, 02:54
Atlantic Council осадил Украину и Польшу и пригрозил им гневом ЕС
25 декабря 2017, 09:24
В «Донбасской развязке» настал решающий момент. «Умеренной» контрбатарейной ответкой теперь не обойтись
27 декабря 2017, 06:54
«Калибр» на час
27 декабря 2017, 18:09
Россия не даст американцам летать где попало
30 декабря 2017, 06:24
Исповедь стрелка из "Меньшевика". Выводы делайте сами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.