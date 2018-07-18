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«США охотятся за россиянами»: Москва намерена добиваться освобождения гражданки РФ Марии Бутиной
18 июля 2018, 13:54 • 80 • В мире
Минюст США расширил обвинения в адрес гражданки РФ Марии Бутиной. К «сговору с целью работы агентом без регистрации» добавилась статья о ведении подобной деятельности. По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, действия американских властей укладываются в модель поведения, которую он назвал «охотой за гражданами России». Дипломат также подчеркнул, что Москва делает всё возможное для скорейшего освобождения Бутиной. Как отметили эксперты, обвинения в адрес россиянки абсурдны и неприемлемы с правовой точки зрения. Кроме того, не предъявлены никакие доказательства вины Бутиной.
globallookpress.com © mvbutina/ facebook.com
Российской гражданке Марии Бутиной, задержанной в США по подозрению в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента на территории страны, предъявлены обвинения по двум пунктам. Об этом свидетельствуют данные суда округа Колумбия.
Изначально россиянке инкриминировался «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации». Теперь же к этому добавилось обвинение непосредственно в «работе иноагентом без регистрации».
«Приблизительно с января 2015 года по настоящее время на территории США, в том числе в округе Колумбия, обвиняемая Мария Бутина действительно вела деятельность в качестве иностранного агента, не оповестив об этом генерального прокурора, управление которого в Министерстве юстиции находится на территории округа Колумбия», — отмечается в документе.
Как подчеркнул посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, предпринимаются все возможные меры для скорейшего освобождения Бутиной. Он также отметил, что действия американских властей укладываются в характерную для них модель поведения.
Также посол подчеркнул, что российская сторона делает всё возможное, чтобы установить контакт с Бутиной.
«Строго говоря, у меня никаких официальных сообщений по линии нашего диппредставительства в Америке на этот счёт пока нет, к сожалению. Но хочу уверить вас: мы сделаем всё, чтобы как можно быстрее вызволить нашу, российскую гражданку», — пояснил Антонов.
Как заявил адвокат Роберт Дрисколл, представляющий интересы Бутиной, говорить о расширении обвинительного заключения нельзя, поскольку обвинения предъявлены за «те же действия».
«Реальные факты американским властям не интересны»
По мнению директора Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрия Рогулёва, американские власти интересует только тот факт, что Бутина — российская гражданка. Он также не исключил, что девушка просто интересуется политикой и хочет сделать карьеру в этой сфере.
«На самом деле американские власти не интересует сама девушка и её деятельность. Она входит в состав Американской стрелковой ассоциации. Эта структура консервативная и очень влиятельная как с точки зрения массовости, так и по распределению финансовых средств. Ассоциация всегда оказывала поддержку политикам-республиканцам. Например, на последних выборах поддерживала Дональда Трампа. И эта девушка даже засветилась на каких-то встречах, задавая ему вопросы. Теперь всё это будут раскручивать, представляя дело как попытку России повлиять на выборы президента через эту консервативную структуру», — пояснил Рогулёв в разговоре с RT.
По мнению политолога, проведение 16 июля в Хельсинки саммита РФ — США поставило под сомнение сам факт «вмешательства России» в американские выборы. «Мы видели, что за пару дней до встречи появилась информация о двенадцати офицерах ГРУ. Это всё элементы одной кампании. А уж каковы реальные факты — дело десятое», — пояснил эксперт.
Обвинения в адрес российской гражданки основываются на абсурдной логике, согласно которой любой россиянин, общающийся с гражданами США, — иноагент. Такое мнение выразил адвокат, юрист-международник Дмитрий Романенко. По его словам, этот инцидент отнюдь не случайно получил развитие на фоне встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Я надеюсь, что разум возобладает. На данный момент можно говорить, что будет идти следствие. И хотелось бы не только слышать риторику, но и видеть доказательства. Общаться с кем угодно на территории любого государства — законное право каждого», — заметил Романенко в беседе с RT.
Хронология событий
Напомним, Бутина была задержана в воскресенье, 15 июля, в Вашингтоне по обвинению в «сговоре с целью работы агентом Российской Федерации в Соединённых Штатах без предварительного уведомления генерального прокурора».
Согласно заявлению американского Минюста, 29-летняя гражданка РФ якобы работала в интересах высокопоставленного российского чиновника, который ранее был высокопоставленным членом правительства, а затем занял пост в топ-менеджменте Центробанка России. В апреле 2018 года он был внесён Минфином США в санкционный список.
По мнению стороны обвинения, Бутина «использовала личные связи», налаживала «неофициальные контакты» с гражданами США и проникала в организации, которые «оказывают влияние на американскую политику» с целью продвижения интересов России.
Если её вина будет доказана, Бутиной грозит тюремное заключение и штраф.
Однако адвокат обвиняемой Роберт Дрисколл отверг все обвинения в её адрес. По его словам, несколько месяцев назад она «восемь часов давала показания» в сенате из-за подозрений, вызванных её контактами, и представила «тысячи документов». Кроме того, Бутина также была готова подвергнуться допросу со стороны команды спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего якобы имевшее место вмешательство России в выборы президента США.
Между тем власти Соединённых Штатов до сих пор не предоставили российским дипломатам доступ к Бутиной. В посольстве РФ также подчеркнули, что «материалы судебного дела засекречены».
Заседание по этому делу состоится 18 июля в 13:30 по местному времени (20:30 мск) в федеральном суде округа Колумбия. На слушания будет направлен представитель российского посольства.
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