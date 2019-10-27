США охотятся за гражданами России по всему миру: Посольство РФ пристыдило американские власти

После возвращения Марии Бутиной в Россию из заключения в США российское посольство потребовало от Вашингтона прекратить охоту за российскими гражданами и вернуться к цивилизованным способам международного взаимодействия. Соответствующее сообщение появилось на странице Посольства России в США в Twitter.

Речь идет не только о Марии Бутиной, которая подверглась в США неправомерному заключению за свою работу по установлению дружеских отношений между двумя странами, но и о других российских гражданах, до сих пор находящихся в американских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям. Дипломатическое представительство напомнило властям США, что вообще-то существуют механизмы правового сотрудничества и неплохо бы их использовать.

"Прекратите охоту за россиянами по всему миру... Цивилизованный подход - использование имеющихся механизмов правового сотрудничества", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 октября после годового заключения в США в Россию вернулась Мария Бутина. В Вашингтоне ее обвинили чуть ли не в шпионаже, хотя все, чем она занималась, - это устраивала "обеды дружбы". Девушке предъявили, что она вела свою деятельность без регистрации как иноагент.