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США охотятся за гражданами России по всему миру: Посольство РФ пристыдило американские власти

27 октября 2019, 12:24  •  95 • Политика
Посольство России призвало США прекратить охоту за российскими гражданами и вернуться к цивилизованным механизмам правового сотрудничества между двумя странами.
После возвращения Марии Бутиной в Россию из заключения в США российское посольство потребовало от Вашингтона прекратить охоту за российскими гражданами и вернуться к цивилизованным способам международного взаимодействия. Соответствующее сообщение появилось на странице Посольства России в США в Twitter.
Речь идет не только о Марии Бутиной, которая подверглась в США неправомерному заключению за свою работу по установлению дружеских отношений между двумя странами, но и о других российских гражданах, до сих пор находящихся в американских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям. Дипломатическое представительство напомнило властям США, что вообще-то существуют механизмы правового сотрудничества и неплохо бы их использовать.
"Прекратите охоту за россиянами по всему миру... Цивилизованный подход - использование имеющихся механизмов правового сотрудничества", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 октября после годового заключения в США в Россию вернулась Мария Бутина. В Вашингтоне ее обвинили чуть ли не в шпионаже, хотя все, чем она занималась, - это устраивала "обеды дружбы". Девушке предъявили, что она вела свою деятельность без регистрации как иноагент.

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