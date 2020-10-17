США оказалось "слабо" принять беспрецедентное предложение Путина

По словам посла России в США Анатолия Антонова, Вашингтон намеренно искажает причины отказа России от предложений США по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Печально, что США пытаются перевернуть всё с ног на голову, пытаются показать все так, будто бы Россия хочет всё разрушить", - сказал он в эфире Первого канала.

Накануне Владимир Путин пошёл на беспрецедентный шаг по СНВ-3. Главе МИД РФ Сергею Лаврову было дано особое задание по США. В частности, во время совещания с постоянными представителями Совбеза России, президент предложил продлить договор СНВ-3 на год безо всяких условий. Лаврову Путин поручил сформулировать предложение Вашингтону.

Глава государства отметил, что "было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещён другим документом подобного рода". Владимир Путин также добавил, что все предыдущие годы ДСНВ исправно работал и выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений.