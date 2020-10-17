|
США оказалось "слабо" принять беспрецедентное предложение Путина
17 октября 2020, 20:45 • 46 • Политика
Соединённым Штатам Америки оказалось "слабо" принять беспрецедентное предложение президента России Владимира Путина.
По словам посла России в США Анатолия Антонова, Вашингтон намеренно искажает причины отказа России от предложений США по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
"Печально, что США пытаются перевернуть всё с ног на голову, пытаются показать все так, будто бы Россия хочет всё разрушить", - сказал он в эфире Первого канала.
Накануне Владимир Путин пошёл на беспрецедентный шаг по СНВ-3. Главе МИД РФ Сергею Лаврову было дано особое задание по США. В частности, во время совещания с постоянными представителями Совбеза России, президент предложил продлить договор СНВ-3 на год безо всяких условий. Лаврову Путин поручил сформулировать предложение Вашингтону.
Глава государства отметил, что "было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещён другим документом подобного рода". Владимир Путин также добавил, что все предыдущие годы ДСНВ исправно работал и выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений.
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 октября 2020, 12:35
|
15 октября 2020, 22:55
|
11 октября 2020, 01:35
|
11 октября 2020, 07:05
|
12 октября 2020, 11:30
|
11 октября 2020, 19:55
|
16 октября 2020, 18:10