Хитрый план России с ракетоносцами ПАК ДА поставил США в неудобное положение, считает военный эксперт Борис Рожин. "Американцы оказываются в непривычной для себя ситуации, когда они вынуждены заниматься догоняющим развитием", - пояснил он.

Перспективный ракетоносец России ПАК ДА способен стать большой угрозой для США, сообщает американский портал Sandboxx. Как данная разработка поставила США в неудобное положение, рассказал военный эксперт Борис Рожин.

В материале американского издания говорится, что русский ПАК ДА может появиться до конца текущего десятилетия. Одной из главных особенностей машины будет способность вести огонь с огромного расстояния, находясь под куполом ПВО, рассказывает западный портал.

Однако, по словам военного эксперта Бориса Рожина, для США всё намного хуже. Специалист уверен, что ПАК ДА может появиться на вооружении армии России уже к середине 2020-х.

Он пояснил, что Россия сейчас руководствуется принципом разумной достаточности. Это означает, что если руководство страны решит, что ПАК ДА нужны быстрее и армия готова к закупке, то сроки поставок этих машин могут быть сдвинуты на более ранние сроки.

Также Борис Рожин добавил, что Россия ещё даже не показала ПАК ДА публике, но уже извлекает пользу от этого проекта. Отсутствие точной информации о проекте даёт России представление о том, как американцы планируют конкурировать с машиной. Само существование проекта ставит США в крайне неудобное положение.

Американцы оказываются в непривычной для себя ситуации, когда они вынуждены заниматься догоняющим развитием,

- цитирует Nation News слова военного эксперта.