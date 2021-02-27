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США огрызнулись на упрёк Лаврова: "Мы сделали то, что считали релевантным"

27 февраля 2021, 00:55  •  69 • Политика
Пентагон ответил на слова Лаврова о позднем уведомлении об ударе по Сирии. "Мы сделали то, что считали релевантным объёмом для уведомления…" - заявил представитель ведомства.
В США считают, что в достаточной степени проинформировали российскую сторону об ударе в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ответ на критику главы МИД России Сергея Лаврова.
Речь идёт об авиаударе по объектам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, расположенным у границы с Ираком. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, американцы уведомили российских военных о своей операции за четыре или пять минут до её начала.
Мы сделали то, что считали релевантным объёмом для уведомления…
- заявил на это представитель Пентагона.
Он добавил, что озвученная Лавровым информация не должна никого шокировать. Более того, США продолжат заниматься тем же самым ради защиты собственных сил. В данном конкретном случае представитель оправдал позднее уведомление необходимостью "обеспечения секретности операции".

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