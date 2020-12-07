США официально поблагодарили ВСУ за войну в Донбассе

В посольстве США поздравили украинских военнослужащих с Днём ВСУ, и поблагодарили их за «преданность демократии», войну в Донбассе и противостояние России.Соответствующую видеозапись опубликовали в пресс-службе посольства США в Киеве.«В День Вооруженных сил Украины мы благодарим всех, кто служил своей стране во имя демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины. Ваша жертвенность и храбрость стали примером для всех нас», – сказал сержант аппарата атташе США по вопросам обороны в Киеве Роберт Ньюлин.В свою очередь, сержант аппарата атташе США по вопросам обороны в Киеве Кристофер Лей напомнил украинцам о «российской агрессии» в Крыму и Донбассе.«Вследствие российской агрессии в Донбассе и попытки аннексии Крыма погибло свыше тринадцати тысяч человек, включая солдат и гражданских лиц, а более миллиона граждан Украины были переселены», – отметил он.«США остаются полностью преданными дипломатическим усилиям, направленным на решение этого конфликта и усилиям Украины относительно защиты своего суверенитета и территориальной целостности, включая целостность её территориальных вод.С этой целью мы с 2014 года мы предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более двух миллиардов долларов. В том числе путём обеспечения боевой подготовки, оборудования и консультаций», – добавил военно-морской атташе США Питер Меллори.После чего атташе США по вопросам обороны Британи Стюарт поблагодарила украинских военнослужащих за войну в Донбассе и противостояние России.«Мы отдаём дань уважения всем, кто погиб или получил ранения, и приветствует отважных солдат, моряков, лётчиков и морских пехотинцев, которые защищают Украину. Украина не имеет большего партнёра, чем США», – сказала атташе.