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США объявили войну чеченскому спецназу

17 мая 2019, 21:09  •  79 • Политика
Война объявлена пока санкционная, но Рамзан Кадыров уже обиделся: почему санкции не коснулись всей команды национального лидера Чечни Ахмада Кадырова
Автор:
Покровский Александр
Сегодня вечером испортилось настроение у всей команды нашего национального лидера, Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова! – приводит слова Рамзана Кадырова портал «Русская весна». – Каждый огорчён тем, что его нет в списках, состряпанных США. Поэтому КОМАНДА приняла единогласное решение просить о внесении всех до единого в санкционный список!
Список Кадырова
Однако Кадыров не был бы Кадыровым, если бы не добавил такие слова: «При этом официально довожу до сведения авторов этих писулек, что вы все находитесь в НАШИХ списках! Конечно, для простых граждан США и европейских стран двери в Чечню всегда открыты настежь. А тем, кто искусственно делает нас врагами, предлагаю: если в ваших жилах есть хотя бы малейшие признаки мужчины, приезжайте, мы вам так нарисуем список Магнитского, чтобы запомнили на всю жизнь и ещё внукам рассказывали!».
А с какого боку тут «список Магнитского», который был составлен в США в 2012 году по инициативе международного мошенника, осуждённого на 9 лет за неуплату 4 миллиардов рублей налогов и официально находящегося у России в международном розыске, Уильяма Феликса Браудера? Это был так называемый Акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», принятый Конгрессом и подписанный президентом Бараком Обамой, где вводились односторонние санкции в отношении граждан России, которые, с точки зрения США, «серьёзно нарушили права человека, но остаются безнаказанными в своей стране».
То есть гляньте только, какая бездна демократии открывается едва ли не в каждом слове! «Серьёзность» нарушений прав в чужой стране определяется в США. «Безнаказанность» – суждение о ней – тоже оставляется за США. А значит, и меру наказания определять должны США, а не национальный суд страны. Вот мы не знали, а в мире, оказывается, существует один источник права! И он находится в США.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Фото: www.globallookpress.com
Сергей же Магнитский, юрист фонда Браудера Hermitage Capital, оказался действительно жертвой. Он действительно умер в СИЗО. Возможно, действительно от не должного оказания медицинской помощи, как то утверждают американцы и их служебные правозащитники. Тюремная больничка – не Кремлёвская больница, к сожалению. Но сегодня довольно длинный ряд исследователей этого случая убеждены: Браудер уж слишком технично воспользовался этой трагедией, чтобы не оказаться заподозренным в её организации. Начиная с подставы Магнитского под неразборчивую руку Фемиды.
Как бы то ни было, но сегодня Рамзан Кадыров задаётся резонным вопросом: где Магнитский и где Чечня? С какого боку привязывают отряд «Терек» к Магнитскому?
Отряд «Терек» и его вина
Вот тут мы и подходим к собственно событию, вызвавшему ироничные комментарии главы Чечни.
Дело в том, что только что Минфин США воспользовался актом «списка Магнитского», чтобы отправить в список американских санкций весь чеченский специальный отряд быстрого реагирования «Терек». В принципе, СОБР и есть СОБР – ФИЗО, боевая, огневая борьба с терроризмом. Чем он насолил американцам, да ещё и в контексте нарушения прав человека – непонятно.
Несколько проясняет ситуацию список из пяти граждан России, который значится в той же заявке американского Минфина. Это Абузайд Висмурадов, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.
Висмурадов – командир «Терека». Карлов и Трикуля – сотрудники Следственного комитета России. Коссиев – бывший начальник исправительной колонии №7 в Карелии, приговорённый к заключению за превышение полномочий. Ну а Геремеев, бывший заместитель командира батальона «Север», проходит у американцев и их служебных правозащитников как чуть ли не организатор пресловутого убийства Бориса Немцова, хотя следствие объявило заказчиком преступления водителя Геремеева Руслана Мухудинова.
То есть вырисовывается картина примерно следующая. Коссиев признан виновным, в частности, в избиении одного из осуждённых, оказавшегося по совместительству оппозиционным правозащитником. Америка мимо такого подарка пройти не могла. Карлов и Трикуля связаны с делом Магнитского. Почему Америка оскалилась на них только сейчас – опять непонятно. Геремеев же должен быть санкционирован из-за дорогого Америке Немцова. Настолько дорогого, оказывается, что возникают невольные подозрения, будто мстительность США объясняется прежде всего потерей ценного агента. Ибо мало ли политиков гибнет по планете? Но Немцов – отчего-то – явная любовь Вашингтона…
Чего Америка от нас хочет?
Ответ на этот вопрос дан классиками сатирического жанра: любви. Нет любви у России к Америке? Ну, тогда хотя бы покорности. Всё очень просто и исходит из того же, что было сказано в начале: США испытывает комплекс расставания с другим комплексом – великодержавности. Американская юрисдикция должна – и всё тут! – распространяться по всему миру. Право- ли защитник, лево- ли – это прекрасный создатель юридических зацепок против собственного государства. А дальше – автоматика: нарушение прав – США защитник прав – США обвинитель, судья и исполнитель приговора – США во главе мира. Всё ещё.
Чистая, незамутнённая паранойя. Маниакальное стремление любой ценой заставить всех вокруг считаться с американскими болезненными комплексами.
А то, что тот «мир», во главе которого США поставили самих себя, ныне быстро сокращается, как шагреневая кожа, доставляет многим в Вашингтоне – и его «подхрюкивателям» в Европе – действительно боль едва ли не физическую.
Пусть в Саудовской Аравии людей вешают, рубят головы и даже реально распинают. Это не нарушает прав человека, ибо сауды соглашаются с высшей американской юрисдикцией. А Россия не соглашается. То есть не слушается вашингтоновой воли. Значит – не любит.
Вот тут у Америки и начинается типичный маньяческий припадок: ах, не любишь? А я тебя заставлю! Пусть не волей, а принуждением! Не люби, но покорись!
Потому зря российское посольство в США мягенько щебечет, будто санкции вызваны «либо намерением осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страхом перед его способностью действовать в Арктике». Что совсем уже непонятно. Куда точнее высказался председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий:
Введение санкций США против чеченского спецотряда «Терек» – полнейший бред и абсурд. Такое впечатление, что вводились новые «чёрные списки» только для поддержания действия пресловутого Акта Магнитского. Именно с этого закона, подписанного президентом Бараком Обамой на излете его первого срока, начался крах процесса перезагрузки в российско-американских отношениях. В результате политика противоправного давления США довела взаимный диалог с Россией до нулевого уровня. Санкции вводятся уже только ради санкций, это превратилось в Соединенных Штатах в особый вид политической паранойи.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Фото: www.globallookpress.com
Именно: паранойи. Каждый маньяк – параноик. Поведение Вашингтона полностью указывает в нём маньяка. Следовательно…
Следовательно, самый точный ответ дал всё тот же Рамзан Кадыров: включите нас всех в санкционный список! Не потому, что мы на стороне Коссиевых или нам не нравится соблюдение наших прав. А потому, что это – наши Коссиевы и наши права. С которыми мы разберёмся сами. Без слюнявых приставаний маньяков с их паранойей.

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