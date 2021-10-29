США объявили войну Балтийскому флоту. Забыли Перл Харбор?

Американское издание Forbes сообщило, что бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer якобы отрабатывают задачу по уничтожению кораблей Черноморского и Балтийского флотов России. Это вызвало активное обсуждение в профессиональных кругах. Не то чтобы кто-то всерьёз опасается подобного налёта – вне тотальной войны между Россиею и США он невозможен. Но сама отработка такой задачи – признак опасного смещения в головах западных стратегов.

Отправить на дно русский флот

В статье обозревателя Дэвида Экса говорится о том, что стратегические ракетоносцы ВВС США B-1B Lancer летают над акваториями Балтийского и Чёрного морей. Не ново. Давно знаем, а военные наши внимательно наблюдают за каждым манёвром этих самолётов.

Новым – относительно – является прозрачный намёк американца на то, что "стратеги", способные нести ядерное оружие, стали беспокоить нас своим присутствием не зря. Они на самом деле отрабатывают технику нанесения уничтожающего удара по нашим флотам – Балтийскому и Черноморскому.

Но, положа руку на сердце, и это не открытие. А что им, собственно, ещё делать? Даже если они ориентируются главным образом на удар по глубинной территории России, то обнуление русских флотов всё равно будет входить в список задач.

По-настоящему ново прозвучало наглое утверждение Экса о том, что всего пара B-1B может запросто уничтожить русские флоты, обстреляв их 48 противокорабельными ракетами большой дальности LRASM-A.

Применение такого количества ракет позволяет отправить на дно как Балтийский, так и Черноморский флоты России… практически из любой точки воздушного пространства, не входя в зону действия российской ПВО… Это позволяет устранить основную угрозу и для американских кораблей, и для флотов союзников США в восточноевропейском регионе,

– пишет Дэвид Экс.

Две реакции – обе верные

Воспоследовавшая реакция в России развернулась, в основном, между двумя полюсами. На одном – высказывание военного обозревателя "Комсомольской правды" Виктора Баранца о том, что если ВВС США решатся напасть на Балтийский флот, то от Америки останется "один пролив Сталина". Имеется в виду, очевидно, ответный удар России по США всем своим термоядерным потенциалом, после чего воды Мирового океана хлынут и остатки почвы между Канадой и Мексикой зальют.

Всё это американская болтовня. Похоже на заявления взрослого человека, который играет в детской песочнице. У Балтийского флота есть средства противовоздушной и противоракетной обороны. Черноморский флот тоже не безоружен,

– указал военный эксперт.

На другом полюсе – более сдержанная реакция заслуженного нашего адмирала Владимира Комоедова. Он заявил, что корабли Военно-морского флота России неуязвимы для дозвуковых ракет:

Во-первых, корабли – это не суда, они имеют систему охраны и обороны и, что самое важное, хорошо вооружены. К тому же наши корабли всегда прикрыты с воздуха, да и сами они манёвренные – поразить их ракетами, тем более дозвуковыми вроде "Томагавков" и "Гарпунов", так просто не удастся. Такие ракеты сбиваются нашей ПВО, причём сбиваются с достаточно высокой точностью. Поэтому пугать Балтийский и Черноморский флот не нужно.

Как нередко бывает, правы оба. Современные русские корабли оборудованы хорошими средствами ПВО/ПРО, а их базы хорошо защищены с воздуха истребителями, на земле – комплексами ПВО, а также системами радиоэлектронной борьбы. Правда, дальность ракет LRASM-A в 800 км действительно превышает радиус действия С-400, но на то есть авиация. И ракета "воздух – воздух" большой дальности (РВВ-БД) Р-37 укокошит любой "Лансер" на расстоянии в 300 км, тогда как самая дальняя американская AIM-54 Phoenix недотягивает и до 200 км.

Ну и, конечно, B-1B с его дозвуковой крейсерской и лишь ненамного выше звука максимальной скоростью (1330 км/ч = 1,25 Маха, т. е. скорости звука) никак не соперник Су-27СМ, который способен на 2,35 Маха.

Су-27. Фото: Drop of Light / Shutterstock.com

Но! Почему прав и Виктор Баранец? Потому что американцы действительно могут. Могут уничтожить Балтийский флот. Да и Черноморский. И останется нам после этого только ракетно-ядерный ответ по США.

Уязвимы ли флоты?

Балтийский флот расположен предельно неудачно. Он базируется на единственно разумной для России точке побережья – в Балтийске Калининградской области; другого нам не дала география. Впрочем, даже и география, наверное, ни при чём: Балтийское море для нынешнего оружия – просто большая лужа, в которой полностью безопасных гаваней нет. Но в случае с базой БФ – случай особый: она достижима даже для польской – читай натовской – артиллерии. Там рядом стоят ракетные дивизионы береговой обороны, оснащённые мобильными пусковыми установками с ракетами NSM. А уж "Лансеры" достанут эту базу, не долетая даже до Дании, не говоря уже о Польше.

То есть в случае часа "Ч" с нашим флотом может произойти то же, что случилось с нашей авиацией Западного фронта 22 июня 1941 года.

Таким образом, автоматически вспоминаем слова Баранца. Единственной реальной защитой Балтфлота являются наши ракетные войска стратегического назначения. То есть не оборона, а ответный удар.

Но этим войскам надо дать ещё и легитимный повод для вступления в дело. А что, если Россию изобразят стороной нападающей? В конце концов, повторить историю войны с Грузией от августа 2008 года особого труда не составит. С той же Калининградской областью граничат сразу два государства, которых США без лишних рефлексий могут использовать в качестве камикадзе. Первые три дня боевых действий никак не разобраться, кто там у кого первый утопил корабль или обстрелял деревню. Что, мы американцев не знаем? Люди, которые ради легитимизации вторжения в Афганистан не пожалели три тысячи собственных граждан в сентябре 2001 года, легко подставят каких-то там литовцев или поляков.

Когда разберутся, даже извинятся. Но флота у нас уже не будет.

То же самое касается и Черноморского флота. Тот защищён не в пример лучше Балтийского, но там зато со страной-камикадзе для американцев всё более чем в порядке. Да что там "в порядке"! – просто красиво. В идеале русские России будут резаться с русскими Украины, а все политические и военные премии от этого будут падать в руки США и НАТО. И даже без риска доведения войны до термоядерного удара по Штатам – такой же локальный конфликт, как между Россией и Грузией в 2008 году. Может же какой-то русский корабль, не разобравшись, потопить что-нибудь натовское вместо украинской резиновой лодки? Ну разумеется! А через три дня, когда русские докажут, что стреляли не они, будет поздно. Три десятка ракет не оставят живого места в Севастопольской и Карантинной бухтах, десятка хватит для Новороссийска, а остальные причешут Феодосию и Донузлав.

Потом накажут Володю Зеленского, но будет уже поздно.

Что делать нам?

По мнению грамотных специалистов – ничего. Географию не изменишь. Значит, нужно изменить соотношение сил на театре военных действий так, чтобы никаким досужим натовцам даже в голову не приходило использовать литовских или украинских "камикадзе" ради достижения призрачного торжества над Россиею.

Что для этого нужно?

Во-первых, ускорить переоснащение кораблей "верхних" классов на комплекс ПВО 3К96 "Редут", он же "Полимент-Редут" с ракетами ракеты 9М96 и 9М96М. А то уж слишком затянулся переход с быстро устаревающей ЗРК С-300Ф "Форт". Эти ракеты, бьющие цели, летящие со скоростью 4800 м/с, будут серьёзным противником дозвуковым LRASM-A и уж совсем безжалостными убийцами для "Томагавков".

Во-вторых, усиление флотской авиации с довооружением её сверхзвуковыми высотными всепогодными истребителями-перехватчиками дальнего радиуса действия МиГ-31. Балтфлот они, пожалуй, не спасут, над Балтикой развернуться негде, да и границы врагов слишком близко. А вот над Чёрным морем эти машины, способные вчетвером закрыть для противника пространство протяжённостью по фронту до 1100 км, смогут воспретить вообще всякое движение по воздуху. Устроят американцам такие ненавистные им зоны запрета доступа A2/AD.

В-третьих, загородить пространство забором радиоэлектронных средств подавления и борьбы. Те же "Лансеры", на самом деле недалеко ушедшие от "Летающих крепостей" Второй мировой войны, станут беспомощными жертвами широкополосной станции активных помех комплекса "Красуха-С4". При встрече с защитным куполом, обеспечиваемым комплексом 1Л262 "Ртуть-БМ", самоуничтожатся запущенные супостатом ракеты.

Это для береговой обороны. Для кораблей есть чудесно ослепляющие и дезинформирующие врага комплексы ТК-25-2 и ПК-10 "Смелый", а также ТК-28 и "Просвет-М". Они к тому же совместимы с системами ракетного вооружения кораблей.

Что с того?

При выполнении указанных выше требований устроить маленькую междоусобную войну американцы не смогут. Даже для якобы "невидимых" противокорабельных ракет LRASM-A преодоление такой обороны станет задачей крайне сложной, решаемой только при массированном ударе – когда нападающая сторона задавливает системы ПВО количеством ракет, заведомо превосходящим возможности обороны. Но это уже не локальный инцидент, за который достаточно извиниться и повесить виновных. Это будет серьёзная война – с автоматическим ядерным ответом.