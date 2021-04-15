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США объявили санкции против российского госдолга

15 апреля 2021, 17:25  •  198 • Политика
Фото: pixabay.com
Вашингтон внес в черный список 32 участников "подрыва национальной безопасности"
Соединенные Штаты приняли очередные ограничительные меры против России. Так, Белый дом вынес санкции против госдолга РФ. С 14 июня для американских финансовых учреждений вводится запрет на приобретение гособлигаций РФ.
В пресс-службе Белого дома заявляют, что таким образом Штаты защищают свои национальные интересы и отвечают на "действия российского правительства, направленные на причинение вреда". Меры призваны сдержать "вредящую внешнюю деятельность" со стороны РФ, а также на сообщения о том, что Москва якобы поощряла действия талибов ("Талибан" – террористическая организация, запрещенная в РФ) в Афганистане против американских военнослужащих.
"Это включает, в частности, усилия по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов в США, поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства, ведение экстерриальной деятельности против диссидентов и журналистов, подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США", – говорится в официальном сообщении Белого дома.
Так, Минфин США издал директиву о запрете для национальных финансовых учреждений на рублевые облигации, которые будут выпущены.
Также казначейство ввело ограничения против шести российских технологических компаний, которые, уверены в Белом доме, оказывают "поддержку киберпрограмме российских спецслужб". Всего же в черном списке оказались 32 юридических и физических лиц.
"Эта акция направлена ​​на то, чтобы сорвать скоординированные усилия российских официальных лиц, доверенных лиц и спецслужб по делегитимизации нашего избирательного процесса", – сообщает Белый дом.
В американской администрации также добавили, что Вашингтон принял решение о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии из округа Колумбия. В Белом доме заявили, что среди них есть и те, кто представляет спецслужбы РФ.

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