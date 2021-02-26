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США объявили охоту на русских. За "голову" назначена награда: "Ничего противозаконного, но…"
26 февраля 2021, 17:35 • 56 • Политика
США объявили охоту на русских. За "голову" гражданина РФ назначена награда. Его обвиняют во вмешательстве в выборы. Ситуацию прокомментировал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов: "Ничего противозаконного, но причём тут Россия?".
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов прокомментировал заявление ФБР, которое назначило награду за помощь в поимке гражданина России.
Речь о Константине Килимнике, который сотрудничал с бывшим руководителем предвыборного штаба 45-го президента США Дональда Трампа Полом Манафортом. Мужчина обвиняется во вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах. За его "голову" обещают 250 тысяч долларов.
Михайлов заметил в интервью для канала Царьград, что, будь разыскиваемый в Штатах, его бы, скорее всего, уже давно арестовали бы. Поэтому данное объявление, судя по всему, рассчитано больше на внешний контур.
Собеседник "Первого русского" добавил, что в данном случае возмущает не сам факт награды, а то, что она объявлена за поимку российского гражданина.
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