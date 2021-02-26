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США объявили охоту на русских. За "голову" назначена награда: "Ничего противозаконного, но…"

26 февраля 2021, 17:35  •  56 • Политика
США объявили охоту на русских. За "голову" гражданина РФ назначена награда. Его обвиняют во вмешательстве в выборы. Ситуацию прокомментировал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов: "Ничего противозаконного, но причём тут Россия?".
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов прокомментировал заявление ФБР, которое назначило награду за помощь в поимке гражданина России.
Речь о Константине Килимнике, который сотрудничал с бывшим руководителем предвыборного штаба 45-го президента США Дональда Трампа Полом Манафортом. Мужчина обвиняется во вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах. За его "голову" обещают 250 тысяч долларов.
Михайлов заметил в интервью для канала Царьград, что, будь разыскиваемый в Штатах, его бы, скорее всего, уже давно арестовали бы. Поэтому данное объявление, судя по всему, рассчитано больше на внешний контур.
Мы уже неоднократно сталкивались с фактами, когда американцы вывозили иностранных граждан, том числе России, из других стран и подвергали судебным преследованиям у себя. Вопрос в том, что конкретно вменяют нашему соотечественнику? Мы, например, обсуждали между собой кандидатуры президентов. Нас тоже можно обвинить во вмешательстве? На самом деле, грош цена американской демократии, если она реально может быть подвержена влиянию извне. Там говорят, что один конкретный человек может повлиять на голосование. Если так, то вопросы должны возникнуть не к этому человеку, а к руководству США. Если они не могут обеспечить демократические процедуры у себя, не надо пенять на Россию и другие страны, - подчеркнул эксперт.
Собеседник "Первого русского" добавил, что в данном случае возмущает не сам факт награды, а то, что она объявлена за поимку российского гражданина.
Вот что является для нас ключевым. Пусть они своих мафиози разыскивают, нам плевать, пусть платят за помощь, если хотят. Но здесь нас задевает обвинение граждан РФ в противоправной деятельности на территории США. Я в это не верю. Они часто назначают награду за поимку преступника. Наверное, это каким-то образом сокращает время розыска, более эффективно влияет на привлечение конкретных лиц к уголовной ответственности, поэтому ничего тут противозаконного я не вижу. Но при чём тут Россия? - Подытожил Михайлов.

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