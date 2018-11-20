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США объявили о раскрытии «российской схемы» по поставкам иранской нефти
20 ноября 2018, 20:39 • 89 • Политика
Российские компании поставляют в Сирию иранскую нефть, помогая тем самым Тегерану обходить американские санкции. Об этом заявила представитель администрации США в ходе телефонного брифинга.
По ее словам, речь идет о компаниях Global Vision Group и «Промсырьеимпорт», которые действовали в рамках некоей «вводящей в заблуждение международной сети», передает ТАСС. Более подробного комментария от представителя Белого дома не последовало.
Ранее Минфин США объявил о включении в санкционные списки вышеуказанных российских компаний, а также заместителя генерального директора «Промсырьеимпорта» Андрея Догаева.
Некоторое время назад западные СМИ сообщили об анонимных угрозах со стороны высокопоставленных представителей администрации США в адрес России в связи с сотрудничеством Москвы с Тегераном, а также о намерении Белого дома ужесточить санкции в отношении Ирана и стран, которые покупают у него нефть. Кроме того, о планах России помочь Ирану обойти американские санкции заявил Израиль.
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