США объявили о фейковых санкциях против «Северного потока — 2»

Автор:

Латышев Сергей

В течение трёх месяцев напряжённой работы республиканцев и демократов (в том, чтобы сделать гадость России, они по-прежнему едины) в обеих палатах Конгресса США были выработаны и согласованы санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», которые, как ожидается, скоро подпишет президент Дональд Трамп. Чтобы сделать их обязательными, легче преодолеть процедурные барьеры, и чтобы они побыстрее начали действовать, их специально включили в оборонный бюджет США. В Конгрессе рассчитывают принять его до ухода на каникулы 20 декабря. В общем, в конце этого года санкции, видимо, вступят в силу.

Но надо ли кричать по этому поводу караул? Нет, не надо. Потому что санкции, появившиеся на свет, когда оба «потока» уже не остановить, — фейковые, и речь идёт не о жёсткой борьбе с Россией и сотрудничающими с ней в реализации обоих проектов западными компаниями, а скорее об её имитации.

Как это делается?

Судите сами. Анонсированные грозные санкции, инициатором которых был сенатор-республиканец Тед Круз, чем дольше над ними работали, тем больше смягчались. В их итоговую версию не вошли крайне серьёзные меры в отношении российского госдолга. Ограничения введут только против иностранных компаний, вернее, их судов, прокладывающих российские экспортные газопроводы.

Газопровод «Северный поток — 2» достраивается ударными темпами. Фото: Stefan Sauer / Globallookpress

Многочисленные сознательные «лазейки» делают эти меры совершенно неэффективными. Так, например, из окончательного варианта законопроекта убрали санкции против компаний, предоставляющих страховые или перестраховочные услуги для таких судов. С десяти лет до пяти сокращён максимальный срок, в течение которого будут действовать присвоенные себе американцами «полномочия» по введению этих санкций. Они не будут угрожать компаниям, занимающимся ремонтом или техническим обслуживанием «Северного потока — 2» или «Турецкого потока». Предусматривается 30-дневный период после вступления законопроекта в силу, в течение которого подпавшая под санкции компания должна свернуть свою деятельность по предоставлению обоим «потокам» судов-трубоукладчиков.

Это означает, что ещё месяц после введения санкций «наказанные» компании могут оказывать важнейшие при строительстве трубопроводов услуги без всяких для себя последствий. Имеются в тексте документа и другие послабления и исключения. Их может делать, например, президент США, если это отвечает «интересам национальной безопасности».

И это не имитация?

Итак, с чем мы имеем дело? С типичной пустышкой. Потому что «Турецкий поток» уже построен — никакие трубоукладчики ему более не нужны, а на его обслуживание санкции не распространяются. «Северный поток — 2» готов примерно на 90%. Над завершением проекта усердно трудится целый флот судов, в том числе крупнейший в мире трубоукладчик Pioneering Spirit . Ему осталось уложить менее 100 километров первой ветки «Северного потока — 2». При скорости пять километров в сутки судно выполнит эту задачу до Нового года. Работающий на второй ветке трубоукладчик Solitaire отстаёт от своего «собрата» на 15 километров. Оба судна находятся в датских территориальных водах и принадлежат швейцарской компании Allseas. Им помогают суда итальянской компании Saipem, а страхует — российский МРТС («Межрегионтрубопроводстрой»). Его судно — баржа (ТУБ) «Фортуна», занимавшаяся укладкой 13-километрового участка газопровода в российских водах, — стоит наготове в немецком порту.

Газопровод «Турецкий поток» уже построен и в начале следующего года будет официально введён в строй. Фото: Gazprom / Globallookpress

И если швейцарские и итальянские суда, ударно поработав, не успеют достроить «Северный поток — 2» до вступления в силу американских санкций, это сделает «Фортуна». Для неё они не критичны. Она начинала этот проект, она его и закончит. По своим техническим параметрам ТУБ способна отработать датский и немецкий участки — глубина Балтики в этом районе не превышает 100 метров, а у «Фортуны» ограничения достигают 200. В лучшем случае американские санкции могут задержать на пару месяцев вступление в строй «Северного потока — 2», но не более того.

Поэтому глава МИД России Сергей Лавров откровенно заявил в США: никакие американские санкции «Северному потоку — 2» не страшны, «Турецко му потоку» — тем более. В начале следующего года его официально запустит в Турции президент России Владимир Путин.

Бессмысленность, даже вредность для интересов самих США американских санкций признают и западные эксперты. Директор российско-евразийской программы Фонда Карнеги Юджин Румер, например, считает, что Россию ими остановить не удастся, зато отношения США с Германией, главным европейским бенефициаром «Северного потока — 2», будут ещё сильнее испорчены.

Подводим итоги

Таким образом, получается, что США, имея все возможности принять свои санкции заблаговременно, когда они могли нанести серьёзный удар по газопроводам и даже поставить под угрозу срыва оба проекта, дотянули до того, что они практически закончены. Мешать их поддержанию в рабочем состоянии они не намерены.

Конгресс США — это штаб-квартира американской олигархии. Фото: mark reinstein / Shutterstock.com

Что это означает? Имитацию санкционной борьбы с Россией на самом важном для неё направлении.

Зачем США это делают? Это более сложный вопрос, на который нет однозначного ответа. Скорее всего, это происходит по нескольким причинам.

Во-первых, терроризируя мир своими санкциями и особенно угрозой их применения, США подрубают сук, на котором сидят, так как разрушают мировую экономику, главным и основным бенефициаром которой являются они сами, отталкивают от себя «союзников». Разумеется, они это понимают. Именно поэтому американцы больше пытаются казаться грозными, чем быть ими.

Во-вторых, тут наверняка имеет место меркантильный расчёт: крупнейшие мировые компании котируются на биржах и имеют в значительной мере американских инвесторов. То есть в числе пострадавших от американской санкционной политики окажутся американские же акционеры-толстосумы, знакомые и друзья тех, кто такие санкции разрабатывает, если не сами разработчики. А им это надо?

В-третьих, наконец, нельзя исключать, что США и Россия о чём-то договорились, заключили некую «пакетную» сделку, в связи с чем борьбу с «энергетической зависимостью» Европы от России Вашингтону приходится имитировать. Америкой ведь тоже управляет олигархия, а ворон ворону, как говорится, глаз не выклюет.