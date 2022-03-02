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США объявили о блокирующих санкциях для русской "оборонки"
02 марта 2022, 23:15 • 352 • В мире
Из-за событий на Украине в Белом доме заявили, что вводят санкции против оборонных предприятий России.
Оборонные предприятия России попали под американский пакет санкций. Об этом говорится в заявлении Белого дома. В США сообщили, что ограничения вводятся из-за ситуации на Украине.
Американская сторона назвала санкционный пакет против русской "оборонки" "блокирующим".
Речь идёт о санкциях в отношении 22 организаций оборонного сектора. Предприятия, на которые будут распространяться санкционные меры, производят боевые самолёты, ракеты, беспилотники, указали в Белом доме.
Отмечается, что под санкционный удар также попали и белорусские предприятия.
В Белом доме добавили, что США и их союзники продолжат создавать для России новые издержки до тех пор, пока Москва продолжает эскалацию.
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