США объявили о блокирующих санкциях для русской "оборонки"

Из-за событий на Украине в Белом доме заявили, что вводят санкции против оборонных предприятий России.

Оборонные предприятия России попали под американский пакет санкций. Об этом говорится в заявлении Белого дома. В США сообщили, что ограничения вводятся из-за ситуации на Украине.

Американская сторона назвала санкционный пакет против русской "оборонки" "блокирующим".

Речь идёт о санкциях в отношении 22 организаций оборонного сектора. Предприятия, на которые будут распространяться санкционные меры, производят боевые самолёты, ракеты, беспилотники, указали в Белом доме.

Отмечается, что под санкционный удар также попали и белорусские предприятия.

В Белом доме добавили, что США и их союзники продолжат создавать для России новые издержки до тех пор, пока Москва продолжает эскалацию.