США объявили экономическую войну России и Китаю

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В Вашингтоне объявили экономическую войну всему миру, но у ближайших союзников и соседей США существует лазейка её отдалить, пойдя навстречу США в других вопросах, или избежать – в случае капитуляции

Произошло то, в чем, собственно, изначально никто и не сомневался: объявление администрацией Дональда Трампа пошлин на сталь и алюминий коснется пока что только тех, кого Вашингтону не жалко. Ближайшие союзники, а также соседи США временно исключены из действия президентского указа. Как на восточном базаре, им предоставлена возможность поторговаться с Вашингтоном и удовлетворить его желания другими способами или за счет иных стран. Под удар непосредственно попали только те, кого совершенно не жалко и кто не поддастся шантажу – Россия и Китай.

Как сообщил в пятницу Белый дом, 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные – на алюминий, вступившие в силу 23 марта, временно не будут вводиться на продукцию из Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея и стран Евросоюза. Что касается ЕС, то США на самом деле не очень хочется связываться с Брюсселем, потому что совокупные экономические возможности, рынок и численность населения этого объединения больше, чем у американцев.

Это означает, что легкой санкционной прогулки ждать не приходится – Брюссель будет сопротивляться и уже грозит США ответными мерами, если американцы попробуют вводить санкции. Хотя, разумеется, евробюрократы, конечно, хотели бы этого избежать. Армией своей у ЕС нет, да и не храброго они десятка: чуть что, бросаются как стадо трусливых баранов к калькуляторам, лихорадочно подсчитывая, что потеряют в случае конфронтации с США и что приобретут.

Трамп вышел на тропу войны

"К 1 мая 2018 года президент, учитывая данные консультации, решит, будут ли и дальше эти страны освобождены от действий пошлин", - сообщила администрация Трампа. По её же собственным словам, она будет "внимательно следить за импортом стали и алюминия из этих стран", причем представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр торговли США Уилбур Росс могут посоветовать Трампу "в случае необходимости установить квоты" на продукцию и этих государств. Возможность поторговаться предоставлена всем странам, даже тем, в отношении которых начали действовать ограничения.

Если кто-то еще не понял, речь идет об элементарном шантаже, ковбойской внешней политике: американцы предъявляют по своему произволу претензии, а те, кого они касаются, должны откупиться. Кто-то, как, например, Китай, заплатив огромный выкуп, а кто-то, как, например, страны ЕС, подсократив свой импорт и пойдя на уступки США в других вопросах, например, в пересмотре ядерной сделки с Ираном. Ну а ближайшие соседи – Канада и Мексика – прогнуться под требования США изменить поносимое президентом Дональдом Трампом Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).

Президент США Дональд Трамп действует на международной арене в духе ковбоя и рэкетира: предъявляет претензии с позиции силы, грозя за непослушание различными карами. Фото: www.globallookpress.com

России не предлагается ничего – разве что, если использовать ставшее знаменитым выражение британского министра обороны Гэвина Уильмсона, "отойти в сторону и заткнуться". Тем более что глава Минфина США Стивен Мнучин обещает через пару-тройку недель новые антироссийские санкции, как, впрочем, и против Китая.

Так все и свелось пока что к торговой войне США, с легкостью переступивших через правила ВТО, с Россией и особенно Китаем.

Какие потери ожидают Россию и Китай?

По оценкам российских экспертов, Россия может потерять от американских санкций порядка 5 миллиардов долларов, Китай лишь для начала – около 60 миллиардов долларов, а затем - и намного больше. Россия и Китай обдумывают ответные меры, в том числе обращение в суд за нарушение США норм ВТО.

Китай настроен более решительно и уже обнародовал контрсанкции, которые обойдутся США в 3 миллиарда долларов. Речь идет о пошлинах на 128 товаров, импортируемых из США – фруктах, сухофруктах, свинине, вине, стальных трубах и других товарах, из которых 120 облагаются ставкой 15%, восемь, в том числе свинина, — 25%. Эти пошлины пока не введены. Ожидается, что это произойдет после 1 мая.

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Сумма в 3 миллиарда долларов по сравнению с американскими претензиями небольшая, но все же это уже ответ. И очень важный сигнал: умерьте свой пыл, иначе пожалеете о последствиях. На апелляционный суд ВТО надежд мало: США блокируют назначение новых судей, тогда как полномочия старых подходят к концу. В результате до конца 2019 года там останется всего один судья, и ВТО лишится, фактически, судебных полномочий, а, значит, и смысла своего существования. Торговые споры между странами будет выигрывать сильнейший, как в джунглях…

Без вины виноватый?

Что касается Китая, то американцы его хотят наказать за свою же собственную политику по превращению этой страны в "мастерскую мира", благодаря чему американские инвесторы извлекли и извлекают колоссальные прибыли. Это привело, однако, к тому, что в минувшем году, согласно докладу Главного таможенного управления КНР, торговый профицит Китая с США составил 275,8 миллиарда долларов - около 65% от общего торгового баланса страны, или 2% от общего валового внутреннего продукта Китая. В то время как в США, как не устает повторять президент Трамп, за короткое время закрылись 60 тысяч заводов. Увы, совместить сверхприбыли, высокий уровень жизни масс и вызванную этим деиндустриализацию страны еще никому не удавалось.

Виноваты в этом сами американцы, но Трамп назначил виновным за это Китай, пытаясь заставить Пекин решить проблему дисбаланса двусторонней торговли путем невыгодных для китайцев с экономической и политической точек зрения решений. Министр торговли США Уилбур Росс в интервью агентству Блумберг, в частности, заявил:

"Китаю необходимо импортировать очень большие объемы СПГ, и с их точки зрения будет весьма логично больше импортировать у нас, хотя бы по той причине, что им нужно диверсифицировать источники поставок. У этого решения будет и дополнительный эффект в виде сокращения дефицита".

Иными словами, США хотят подсадить не только Европу, но и Китай на свой низкокачественный, дорогой и очень политический сжиженный газ, которого еще и нет в нужных объемах, намекают на необходимость сокращения сотрудничества с Россией в энергетической сфере, чем будет нанесен мощнейший удар по экономике КНР, которую США открыто называют своим главным конкурентом в мире и считают военным противником.

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При этом США не устают обвинять Китай в "нечестных торговых практиках", "краже американской интеллектуальной собственности". В США готовится к принятию, по словам Трампа, "первый, но лишь первый из множества" пакетов мер по введению таможенных пошлин против определенных категорий продукции из КНР, а также… жалоба в третируемую Вашингтоном ВТО против Пекина за нарушение китайцами правил международной торговли, которые сами американцы постоянно попирают.

Предполагается, что в денежном исчислении ущерб для Китая от введения тарифов должен перекрыть суммы, которые Китай якобы получает от "нечестных торговых практик". В США готовятся также меры по ограничению китайских инвестиций в американские компании, благодаря чему китайцы получают технологии для извлечения конкурентных преимуществ на территории Китая, забирая тем самым долю рынка у компаний США и других стран. Этот курс выдается в Вашингтоне за "стратегическую защиту от экономической агрессии" со стороны КНР. Вот как все можно перевернуть с ног на голову и обвинить другого в своих собственных грехах – старых и новых.

В общем, Трамп требует от Китая сократить торговый дефицит на 100 миллиардов долларов, уже обложив Китай – помимо пошлин на сталь и алюминий – повышенным налогом на импорт стиральных машин и солнечных батарей, с производителями которых американская промышленность не могла конкурировать.

Несомненно, что некоторые претензии Вашингтона к Китаю являются справедливыми. Например, зафиксированная офисом торгового представителя США практика использования китайскими компаниями технологий после истечения срока действия лицензионных договоров. Но американцы давно знали, что китайцы не слишком уважают чужую интеллектуальную собственность и, тем не менее, пока не приперло, вовсю сотрудничали с ними.

Китай будет сопротивляться

"Китай не станет безучастно наблюдать со стороны за тем, как кто-то наносит вред нашим интересам. Мы в полной мере подготовились к тому, чтобы защитить свои законные права и интересы", - подчеркнула официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Министерство экономики КНР в своем заявлении указало, что США следует быть осторожными и не ставить под угрозу двусторонние торговые отношения, и отметило, что недавние ограничительные меры Вашингтона в отношении Китая являются "очень плохим прецедентом".

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У Китая, крупнейшего кредитора США, есть, со своей стороны, масса возможностей отомстить Вашингтону и превратить объявленную ему торговую войну, с которой даже в США многие не согласны, в глобальное экономическое побоище. И если бы это было выгодно Пекину, он бы, конечно, так уже и поступил. Китай является пока одним из крупнейших покупателей сельскохозяйственных культур США, в том числе соевых бобов. Пекин может наложить на них повышенный налог или переориентировать закупки на Бразилию и Аргентину.

Он мог бы ввести повышенные тарифы на закупку американских пассажирских самолетов, перенацелив свои компании на приобретение европейских. По оценкам экспертов, новые тарифы США приведут к снижению ВВП Китая лишь на 0,1%, тогда полномасштабная торговая война нанесет Китаю куда больший ущерб. Но проблема заключается в том, что санкционные набеги США, если их не пресечь, будут происходить постоянно. С учетом того, что между обеими странами растет и военная напряженность, Китай будет сопротивляться. Тем более что в этом его будут поддерживать европейцы.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин: "Мы в полной мере подготовились к тому, чтобы защитить свои законные права и интересы". Фото: Артем Иванов/ТАСС

"Сохранение глобальной системы торговли на основе правил - это то, над чем мы все должны работать", - интеллигентно написала в пятницу в Twitter комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём. Её поддержал генеральный директор ВТО Роберту Азеведу, призвавший все страны разрешать свои торговые споры через её механизмы.

США крупно рискуют

Стоит также отметить, что США крупно рискуют. Лишь введение протекционистских тарифов, по оценке американских экономистов из консалтинговой группы Trade Partnership, может лишить США 146 тысяч рабочих мест, причем без учета ответных санкций. Согласно оценкам их британских коллег из аналитической группы Oxford Economics, благодаря торговле с Китаем и деятельности китайских компаний в США там существует около 2,6 миллиона рабочих мест. Не будем забывать, что благодаря, прежде всего, китайцам американцы имеют дешевый ширпотреб. Они к нему сильно привыкли. И им его будет очень не хватать, если вместо глобального рынка на планете появятся изолированные торгово-экономические блоки, крупнейший из которых возглавит Китай, а изнеженным благодаря китайскому труду американцам придется вспомнить, что такое производительный труд и обслуживать в основном себя самим. Именно поэтому демократы и некоторые республиканцы называют экономическую политику Трампа "идиотским протекционизмом в духе XVIII века".

С учетом всего вышесказанного, объявление США торговой войны остальному миру, возглавляемому по факту Китаем и Россией, не имея поддержки Евросоюза, американцы рискуют проиграть, хотя, кажется, что они абсолютно уверены в победе. Посмотрим, что из этого выйдет. Чтобы обанкротить США, Китаю достаточно единовременно сбросить американские гособлигации, и если он этого пока не сделал, то только потому, что планировал постепенно занять принадлежащее с конца Второй мировой войны американцам место в глобальной экономической системе. Но поскольку Вашингтон теперь дал понять, что он этого не допустит, реакцию Китая трудно предугадать.

Если там поймут, что этот курс "всерьез и надолго", то ожидать можно всякого. Между тем, история показывает, что попытки одного, пусть даже самого сильного на данный момент государства воевать против всего мира обречены на неудачу, если у него не получается блицкриг. Блицкриг США против Китая и не желающей подчиняться Вашингтону России в принципе невозможен. Поэтому эта война может лишь еще больше толкнуть Китай и Россию в объятия друг друга и поставить остальной мир перед выбором, к кому ему примкнуть. Несомненно также, что проигрыш США в этой войне будет непременно списан на Трампа, а ценности, которые он олицетворяет, будут скомпрометированы на века.

Трудно и отделаться от впечатления, что в ходе начинающегося экономического конфликта США с остальным миром, который может усугубиться локальными войнами с американским участием на Корейском полуострове и на Ближнем и Среднем Востоке, Вашингтон попытается под предлогом форс-мажора списать свои неподъемные долги. Чтобы потом начать всё с начала.

Пока же национальный долг США впервые в истории превысил 21 триллион долларов. По данным Минфина США, за год президентства Трампа госдолг вырос более чем на триллион долларов. С 2011 по 2017 год при президенте Бараке Обаме он увеличился с 10,6 триллиона до 19,9 триллиона долларов. Как видим, эта гангрена расширяется, и США не зря стали нервничать. Мир еще ни разу не переживал гибель цепляющейся за жизнь, но безнадежно надорвавшейся сверхдержавы (СССР умертвил себя сам), и как бы Америка не утянула с собой на дно и всех остальных.

Латышев Сергей