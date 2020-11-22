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США объяснили причины выхода из Договора по открытому небу

22 ноября 2020, 16:50  •  118 • Политика
США окончательно вышли из Договора по открытому небу. В Вашингтоне заявили, что соглашение более не отвечает геополитическим интересам США. Договор, кроме США, объединяет 33 страны. Соглашение действовало с 1992 года.
Прошло полгода с того момента, как в Вашингтоне заявили о выходе из соглашения. Были надежды, что за это время США найдут поводы, чтобы остаться в Договоре, но никаких перемен с тех пор так и не произошло. С 22 ноября США официально больше не состоят в соглашении.
Глава МИД России ранее называл условия, при выполнении которых и Россия останется в Договоре. В частности, по словам Сергея Лаврова, Москва ожидала от европейских стран - участниц договора письменных гарантий, что они не будут передавать США информацию, собранную ими при полётах над территорией России. Также ожидалось, что европейцы письменно заверят, что не будут запрещать российским самолётам инспектировать расположенные на территории их стран американские военные объекты. Эти условия выполнены не были.
Выйдя из договора, США лишаются возможности проводить облёты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью, и не будет доступа к полученным во время полётов данным.
За время действия соглашения проведено 1517 инспекционных полётов. Полёты осуществляются по квотам на год.

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