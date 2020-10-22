США объяснили отказ от предложения Путина по ракетному договору

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В Вашингтоне заметили, что в сделке не фигурирует Пекин

В США вновь отметили, что не рассматривают возможность согласиться на предложение президента России Владимира Путина продлить действующий ДСНВ без всяких условий. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Чиновник отметил, что соглашение не затрагивает всего лишь 10% арсенала его страны, тогда как российского – сразу 55%, передает РИА "Новости".

Биллингсли считает, что Москва усиливает свою военную мощь и создает новое оружие из-за НАТО. Он также подчеркнул, что при таком раскладе соглашение не все еще не будет указывать ни одного оружия Китая. В Вашингтоне уверены, что Пекин обязан принимать участие в данном вопросе. Именно поэтому США не могут пойти на предложение Путина.



Биллингсли также указал на то, что ранее о невозможности продлить соглашение без условий уже высказывался советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Ранее Россия предложила США продлить договор СНВ-3 без условий на год. В Москве отметили, что готовы вместе с Вашингтоном заморозить ядерные боезаряды на 12 месяцев, пока стороны будут искать пути дальнейшего решения проблемы. При этом было отмечено, что никаких других дополнительных условий быть не должно.

Последний договор, который ограничивает арсеналы самых крупных ядерных держав, перестанет действовать 5 февраля 2021 года.