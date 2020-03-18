США обвинили Россию в убийстве 12 солдат

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Америка решила поддержать союзницу по НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия несет ответственность за гибель 12 турецких солдат в Идлибе. Он также выразил поддержку Анкаре и одобрил ее действия на территории военного конфликта.

"Мы уверены, что Россия убила дюжины турецких военных в ходе своих операций, мы поддерживаем нашу союзницу по НАТО Турцию", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

И заверил, что Вашингтон будет всячески способствовать тому, чтобы прекратить "беспредел", творящийся в Идлибе.

Напомним, что в конце февраля 2020 г. ВВС Сирии нанесли удар по террористам. В результате операции погибли 35 турецких военных. В российском Минобороны отметили, что солдат там не должно было быть, ведь именно с тех позиций боевики атаковали сирийцев. После случившегося турки начали военную операцию, запросив поддержки Америки и стран НАТО.

Россия принимает непосредственное участие в сирийском конфликте. Президенту РФ Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану удалось договориться об основных положениях по ведению боевых действий. Главы государств решили совместными усилиями патрулировать одну из трасс, однако в первый же день операции боевики напали на русско-турецкую группу военных.