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США обвинили Россию в сотрудничестве с талибами: Жёсткий ответ был незамедлителен

27 июня 2020, 22:00  •  124 • Политика
США обвинили Россию в сотрудничестве с талибами в Афганистане. Жёсткий ответ не заставил себя ждать.
Ежедневное издание The New York Times опубликовало статью, в которой заявляется, что Россия якобы тайно предлагала сторонникам "Талибана" (экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане и что к такому выводу пришли спецслужбы США. Авторы материала сделали подобное заявление, ссылаясь на свои источники.
Отмечается, что разведка США основывалась на информации, полученной на допросах захваченных террористов и преступников. Каким именно способом были оплачены убийства и какова была их цена, источники газеты не уточнили. NYT конкретизирует, что действия России, указанные в материале, относятся к 2019 году. Источник газеты отмечает, что в 2019 году в Афганистане погибло 20 американских военных, но кто из них был убит ради получения вознаграждения от России, неизвестно.
Посольство России в США уже выступило с жёстким заявлением в адрес американского издания, а также властей США.
Дипломаты подчеркнули, что заявления газеты The New York Times провоцируют угрозы жизни, и потребовали от издания прекращения выпуска "фейк-ньюс" (лживых новостей. - Ред.), а от американских властей - принятия действенных мер по обеспечению выполнения своих международных обязательств по Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

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