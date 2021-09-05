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США обвинили Россию в развязывании войны в Донбассе

05 сентября 2021, 19:45  •  29 • Политика
В седьмую годовщину подписания Минского соглашения США решили переписать историю и заявили, что именно Россия виновна в развязывании война в Донбассе. Заявление опубликовало посольство США в Киеве.
Именно Россия должна решить проблему войны в Донбассе, взяв на себя ответственность за прекращение боевых действий, говорится в заявлении посольства США на Украине. Об ответственности Киева в тексте дипломатов не говорится ничего...
В том числе, говорят американские дипломаты, следует позволить ОБСЕ продолжить наблюдение на русско-украинской границе. Также дипломаты выступили в пользу "освобождения незаконно задержанных лиц". Дальше начинается откровенный "ералаш". Дипломаты требуют, чтобы Россия вывезла своё вооружение из Донбасса и вернула Украине контроль над границами страны. Москва к этим вопросам в принципе не имеет отношения, однако у посольства США, очевидно, иная позиция:
Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на Востоке Украины, - говорится в заявлении.
Отметим, что в четверг на этой неделе Россия в ходе заседания постоянного Совета ОБСЕ заявила, что не намерена поддерживать широкий консенсус относительно продления мандата миссии наблюдателей на наших пунктах пропуска через границу Украины после 30 сентября. Речь идёт о пунктах "Донецк" и "Гуково". Киевская делегация в ответ настаивала, что Россия допустила нарушение пункта 4 Минского протокола от 5 еснтября 2014 года. Открытым остаётся вопрос, почему Киев не заявил о своих нарушениях, саботирующих Минские соглашения.

Что с того

Конфликт в Донбассе начался после переворота на Украине. К власти, к слову, при поддержке США пришла так называемая киевская хунта. Жители юго-востока Украины заявили, что не готовы подчиняться хунте, и создали независимые республики - Донецкую и Луганскую. Сегодня Донбасс живёт независимо, а Киев с 2014 года продолжает вооружённый конфликт, пытаясь принудить людей подчиниться. Началась настоящая гражданская война, которую обещал остановить президент Владимир Зеленский. Однако своё обещание он не выполнил.
Россия не принимает участия в военных действиях на юго-востоке Украины. Более того, мы не являемся стороной минских договорённостей, о которых говорят американские дипломаты. Минские соглашения были приняты как единственный путь достижения мира в Донбассе, однако Киев их не исполняет. Более того, делает всё, чтобы пересмотреть принятые договорённости.

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