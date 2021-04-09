США обвинили Россию в "эскалации агрессии" в Донбассе: "Вызывает беспокойство"

Псаки сообщила о беспокойстве США в связи с действиями России у границы с Украиной. "Все эти признаки вызывают глубокую обеспокоенность", - отметила она.

США обеспокоены значительным сосредоточением войск России на границе с Украиной. Об этом 8 апреля объявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она заявила, что у России сейчас больше войск на границе с Украиной, чем в 2014 году. Также Псаки обвинила Россию в эскалации агрессии в Донбассе, хотя это Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреливают Донбасс, вынуждая ополченцев открывать ответный огонь.

Все эти признаки вызывают глубокую обеспокоенность,

- заявила пресс-секретарь Белого дома.

Она добавила, что США обсуждают с союзниками по НАТО свою обеспокоенность по поводу роста напряжённости в регионе. При этом Псаки не смогла внятно ответить на вопрос, обсуждалась ли проблема, собственно, с самой Россией.