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США обвинили Россию в "эскалации агрессии" в Донбассе: "Вызывает беспокойство"

09 апреля 2021, 01:00  •  102 • Политика
Псаки сообщила о беспокойстве США в связи с действиями России у границы с Украиной. "Все эти признаки вызывают глубокую обеспокоенность", - отметила она.
США обеспокоены значительным сосредоточением войск России на границе с Украиной. Об этом 8 апреля объявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она заявила, что у России сейчас больше войск на границе с Украиной, чем в 2014 году. Также Псаки обвинила Россию в эскалации агрессии в Донбассе, хотя это Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреливают Донбасс, вынуждая ополченцев открывать ответный огонь.
Все эти признаки вызывают глубокую обеспокоенность,
- заявила пресс-секретарь Белого дома.
Она добавила, что США обсуждают с союзниками по НАТО свою обеспокоенность по поводу роста напряжённости в регионе. При этом Псаки не смогла внятно ответить на вопрос, обсуждалась ли проблема, собственно, с самой Россией.

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