США обвинили Россию в невозможности расширения контактов из-за "ее действий"

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В Вашингтоне заявили о якобы заинтересованности в "более широких" переговорах с Москвой.

Экс-главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав считает, что власти США заинтересованы в расширении контактов с РФ, однако якобы не могут это сделать.

По его словам, Вашингтону необходимы "более широкие переговоры" с Москвой. Однако он не может их вести "из-за их (российских партнеров - ред.) действий", пояснил экс-генерал.

Бридлав пояснил, что РФ виновата в событиях в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, а также в событиях на Крымском полуострове в 2014 году.

"То, что они делали в Грузии, они затем осуществили в Крыму гораздо лучше. У них вооруженные силы, которые усваивают уроки. И их действия отражают российскую политику по оказанию давления на НАТО", — сказал экс-главком в интервью РИА "Новости".