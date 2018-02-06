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США обвинили Россию в невозможности расширения контактов из-за "ее действий"
06 февраля 2018, 04:54 • 281 • Политика
В Вашингтоне заявили о якобы заинтересованности в "более широких" переговорах с Москвой.
Экс-главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав считает, что власти США заинтересованы в расширении контактов с РФ, однако якобы не могут это сделать.
По его словам, Вашингтону необходимы "более широкие переговоры" с Москвой. Однако он не может их вести "из-за их (российских партнеров - ред.) действий", пояснил экс-генерал.
Бридлав пояснил, что РФ виновата в событиях в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, а также в событиях на Крымском полуострове в 2014 году.
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